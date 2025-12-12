自由電子報
娛樂 音樂

金智娟搭上小鮮肉 回到18歲心聲曝光

柏霖（左起）、畢書盡、戴愛玲、黃偉晉。（記者王文麟攝）柏霖（左起）、畢書盡、戴愛玲、黃偉晉。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由北流主辦的「唱 我們的歌 金曲再現演唱會」今晚盛大登場，包括金智娟、戴愛玲、畢書盡、黃偉晉、柏霖、U:NUS等藝人受邀登台，六組歌手分別搭檔共演，祭出「一晚限定」的合唱舞台。

金智娟跟小鮮肉合唱表示感覺頓時重回18歲。（記者王文麟攝）金智娟跟小鮮肉合唱表示感覺頓時重回18歲。（記者王文麟攝）

金智娟（中）與U:NUS合唱當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲《開心女孩》。（記者王文麟攝）金智娟（中）與U:NUS合唱當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲《開心女孩》。（記者王文麟攝）

金智娟與U:NUS合唱當年紅遍大街小巷的洗髮精廣告曲《開心女孩》，台下觀眾非常熱烈。對於跟小鮮肉的合唱，金智娟說：「頓時讓我重回18歲！」高胥崴也嘴甜回應：「從小聽娃娃姐的歌長大，看到本人覺得無比親切，而且合作過程中，姐總是隨時隨地微笑著，跟她相處會不自覺有著開心愉悅的心情。」

黃偉晉表示與五堅情團員們還是很常連絡。（記者王文麟攝）黃偉晉表示與五堅情團員們還是很常連絡。（記者王文麟攝）

黃偉晉這次沒有跟人搭檔，被問到是否會懷念其他成員，他聽了先是疑惑，後來笑回：「又不是死了，幹嘛懷念人，我們（指五堅情團員們）還是很常連絡啊。」

戴愛玲展現鐵肺唱功。（記者王文麟攝）戴愛玲展現鐵肺唱功。（記者王文麟攝）

戴愛玲展現鐵肺唱功，直到尾聲才開口向觀眾打招呼，她突然強調：「《對的人》不算老歌！」柏霖與畢書盡立刻嘴甜誇她是「漂亮姐姐」。

