音樂

《七龍珠超》片尾曲原唱現蹤花蓮 暖心打氣

Czecho No Republic將跨海來花蓮開唱。（花蓮縣政府提供）Czecho No Republic將跨海來花蓮開唱。（花蓮縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱，今年祭出獨家重磅卡司：情歌天王李聖傑當晚將壓軸獻聲，超夯男團Ozone 、Vera、遠從日本而來的男女混聲樂團「Czecho No Republic」都將接力飆唱。

今年花蓮受風災影響非常辛苦 ，Ozone承諾要用音樂力量獻給這座城市：「這次的災害使得花蓮失去了原本的活力，謝謝所有為花蓮貢獻過付出過的大家，希望以我們的音樂再一次的帶給花蓮活力！讓花蓮早日恢復往日的光彩。」

Ozone希望將音樂力量獻給花蓮。（花蓮縣政府提供）Ozone希望將音樂力量獻給花蓮。（花蓮縣政府提供）

回首今年的成長與收穫，Ozone表示：「2025年我們Ozone每位團員都在各自想發展的領域上不斷地去進修，讓自己的能力更上一層樓，不管在創作還是戲劇歌唱舞蹈，每個人都一直在上課來督促自己。」也期許2026工作目標：「我們每個人其實私底下都在做一些訓練跟準備，希望我們的這些準備能夠趕快的呈現給大家看。期許ozone在2026會有更多不同領域的工作跟大家露面。請大家可以期待一下喔！」

談到花蓮美食，身為夜市魔人的哲言，推薦他每年回花蓮都會去的南濱公園的夜市，買完大家想吃的食物後，可以在旁邊的公園坐著，看著海，非常享受。也會推薦喜歡吃烤玉米的祖安、子翔，一定要去東大門夜市的好吃烤玉米。

這次邀來曾為動畫《七龍珠改》和《七龍珠超》獻唱片尾曲的日本男女混聲樂團「Czecho No Republic」 跨海開唱，能夠參與花蓮這麼重要的台灣跨年演出，他們開心分享心情：「感到非常光榮。從現在開始就已經覺得非常興奮期待了！」很期待能品嚐當地美食玉里麵，更喊話：「很高興能在最喜歡的台灣，透過演出來為今年畫下句點。讓我們一起度過最棒的年末吧！」

李聖傑當晚壓軸獻唱。（花蓮縣政府提供）李聖傑當晚壓軸獻唱。（花蓮縣政府提供）

花蓮2025因為風災歷經許多辛苦的日子，他們也獻聲打氣：「還有許多人尚未恢復到以前的生活，也有許多人內心的創傷尚未癒合。祈禱大家能早一日恢復發自內心的笑容。」承諾會帶給花蓮樂迷精彩的演出，用音樂做最直接的交流：「我們的音樂有很多是即使第一次聽也能一起跳舞的歌曲，希望能把所有人都拉進來，創造一個快樂的空間。」更許下新年願望：「希望樂團的演出規模越來越大，增加更多可以發揮舞台。我們也累積了新歌想要發行。」

