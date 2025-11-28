自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

方宥心結婚2年早成浪漫絕緣體！認了和演員尪「老夫老妻」關係

〔記者蕭方綺／台北報導〕方宥心在果陀音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中擔綱女主角，和楊奇煜、鎮萬鈞之間展開不同的情感牽動。她在劇中飾演男主角楊奇煜的前女友，兩人年少時曾談過一段純純的戀情。雖然這份感情最終因年少不成熟而走向分離，但命運的安排卻讓兩人之間仍保有難以割捨的連結。談到角色的心境，方宥心分享：「這個女孩子一開始是典型的戀愛腦，但在人生一路跌跌撞撞之後，逐漸看懂很多事，也學會了把這段愛情珍藏在心裡，而不是執著地緊抓不放。如何演出她最終的釋然與釋懷，是我覺得非常大的挑戰。」

方宥心為《生命中最美好的5分鐘》錄宣傳曲。（果陀劇場提供）方宥心為《生命中最美好的5分鐘》錄宣傳曲。（果陀劇場提供）

被問到自己是否也像劇中角色一樣容易戀愛腦時，她毫不猶豫地笑說：「完全不像！」她和同為演員的王為結婚2年，自曝自己談戀愛時反而非常冷靜，熱戀期常常一下子就過了，很快就進入「老夫老妻模式」。她常被另一半評為過於理性，甚至會不太能理解對方的浪漫舉動。

鎮萬鈞（左）、楊奇煜在《生命中最美好的5分鐘》有不少對手戲。（果陀劇場提供）鎮萬鈞（左）、楊奇煜在《生命中最美好的5分鐘》有不少對手戲。（果陀劇場提供）

而唐從聖的舞台魅力有目共睹，此次在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中，飾演一位熱愛音樂、能掌控生死，卻忙得不可開交的陰間使者。角色看似擁有滿滿權力，但在舞台上卻是「技能全開」，打鼓、溜直排輪、變魔術、8 字環、懸吊通通上陣，幾乎沒有停下來的時刻。他回憶四年前首次接演時，劇中安排一段打鼓橋段。因為小時候學過想躍躍欲試，但二十年沒碰過鼓棒，初試時遭到國華老師婉拒。所幸導演力挺，他也不服輸地租錄音室特訓，再度呈現成果時讓陳國華驚喜：「原來你可以啊！」

陳國華（左）指導唐從聖練習《生命中最美好的5分鐘》宣傳曲。（果陀劇場提供）陳國華（左）指導唐從聖練習《生命中最美好的5分鐘》宣傳曲。（果陀劇場提供）

《生命中最美好的5分鐘》2026/1/31-2/1臺北城市舞台、2026/3/28嘉義表演藝術中心、2026/5/23-24桃園展演中心、2026/6/13-14臺中中山堂、2026/7/11-12高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，購票請洽果陀劇場或opentix購票系統。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中