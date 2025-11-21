自由電子報
公視董監事改組延宕半年 基金會發函催行政院加速作業

公視董監事改組延宕半年。（公視提供）公視董監事改組延宕半年。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視基金會在今（21）日舉行的董事會中，通過郭力昕、黃兆徽及廖嘉展等三位董事之聯名提案，由董事會發文，敦促行政院依法加速公視基金會董監事換屆改組作業。

提案董事表示，公視第7屆董事會與董事會所任命的公廣集團一級主管，任期已屆滿且延任即將超過半年。據了解，文化部雖有徵詢新任董監事人選，但外界似乎感受不到此項作業及其進度，而招致輿論物議。現任董事會之延任期若過長，將不利於公廣集團之形象、營運與發展。為維護我國公廣制度得來不易之基礎與傳承，提議由本董事會發文行政院，敦促主事者加速進行下屆董監事改組作業，並適時向社會大眾告知目前工作進度以昭公信，同時也得以維護本屆董事會清譽。

經與會董事討論之後，一致通過決議，致函行政院，加速公視基金會董監事換屆改組作業。基於公視基金會的制度化運作，以及公共電視法的立法精神，本會董事長胡元輝於董事會做成決議之前，亦於本月5日發布聲明，期盼朝野能以公共媒體及民主政治的發展為念，儘快完成公視董監事的換屆改組作業。

