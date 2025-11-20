全場融化！孫藝真奪下影后喊本名告白 玄彬聽到瞬間泛淚

孫藝真奪下青龍獎影后。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓年度電影盛典「第46屆青龍獎」19日晚間落幕，今年最大亮點無疑是「最強夫妻檔」玄彬與孫藝真雙雙封帝封后。孫藝真上台領獎時脫口而出：「我最愛的男人，金泰坪。」大方喊出玄彬本名，全場立刻暴動，而台下的玄彬聽見妻子喊出本名後，眼眶瞬間濕潤，被鏡頭捕捉得一清二楚，玄彬與孫藝真從《愛的迫降》假戲真做，到如今青龍影帝影后同台加冕，一家三口的名字也首次完整曝光。。

鏡頭同時還拍到玄彬全程望著台上太太，臉上掛著甜蜜又藏不住驕傲的微笑。當宣布影后得主時，玄彬也在第一時間起身，給了孫藝真一個深深又用力的擁抱，兩人自然流露的互動比任何劇情都浪漫。

請繼續往下閱讀...

玄彬看著台上的妻子，露出甜蜜微笑。（翻攝YouTube）

孫藝真奪下青龍獎影后，玄彬獻上擁抱。（翻攝YouTube）

孫藝真坦言自己完全沒有準備感言，笑說腦袋一片空白，卻還是忍不住回憶起27歲首度拿影后的激動心情。她提到《徵人啟弒》是她睽違7年重返大銀幕的作品，與朴贊郁合作既緊張又興奮，而「美莉」這個角色也讓她重新找回對表演的悸動。

孫藝真奪下青龍獎影后。（翻攝YouTube）

談到婚後生活，她語調忽然柔和下來：「結婚、當媽媽後，看世界的方式都變了。」隨後，她把這份榮耀獻給生命中最重要的兩個人：「我最愛的2位男人，金泰坪先生，以及我們的孩子金宇鎭。」兒子的本名首度公開，也瞬間成為晚會最爆炸的焦點之一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法