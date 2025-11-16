嘟嘟人奪走鐘「有夠烙賽獎」！賀瓏突現身曼谷機場：等你們一年了

最佳烙賽獎得主由「The DoDo man」Ian和Eric拿下。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第7屆走鐘獎昨（15）日熱鬧落幕，男子雙人 YouTuber 團體「The DoDo Men－嘟嘟人」以與賀瓏合作的影片《我們真的帶賀瓏去非洲了！大出包卡在機場飛不了？！》奪下「有夠烙賽獎」。兩人之一的 Ian 登台領獎時特別向賀瓏致謝，沒想到瞬間釣出賀瓏本尊在社群回應，一段人在曼谷機場的影片更讓網友笑翻。

走鐘獎當晚Ian致得獎感言時笑稱：「這是身為創作者的員工福利吧，任何在人生中烙賽的事情都會變成流量，希望大家可以多烙賽一點，真的要謝謝薩泰爾還有賀瓏！」

請繼續往下閱讀...

賀瓏也在IG限時動態說道：「恭喜Ian、Eric你們得獎，可以來接我了嗎，我在曼谷等你們，等1年了，嘟嘟men來接我一下吧！」短短 35 字，將幽默與自嘲拿捏得恰到好處，讓整段互動成為典禮後最大亮點之一。

脫口秀主持人賀瓏（左）曾與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）

今年6月，賀瓏因捲入感情風波，遭質疑與已故前任交往期間與主持搭檔 Albee 曖昧，引發外界議論，後也被薩泰爾娛樂解約並停止公開活動。沉寂數月後，他於9月回到 Podcast《瓏賀哩共》復出，而此次因舊合作影片獲獎，再度以幽默方式現身。

其實這支得獎影片早於去年 8 月發布，內容記錄嘟嘟人帶著賀瓏前往非洲拍攝，卻一路狀況連連——從簽證申請延遲到名字不完整，還沒踏上旅程就大出包，因此被網友笑稱「烙賽經典」。影片至今累積超過280萬觀看，話題熱度依舊不減。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法