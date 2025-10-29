自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

邱偲琹被拍十指緊扣帥韓男！認愛新歡不避諱 郭方儒證實「6月已分手」

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星邱偲琹與電視界大老郭建宏兒子郭方儒戀情被外界祝福，今年5月郭方儒生日時，邱偲琹還甜蜜幫他慶生，今（29）日卻爆出2人戀情已悄悄告吹，週刊拍到邱偲琹十指緊扣帥韓男，隨後她大方認愛，郭方儒則證實兩人6月已分手。

郭方儒表示兩人是在6月左右分開，雙方都有坐下來好好聊開，分手是一起溝通商量的結果，而邱偲琹交男友他也知道，不過沒有多問，給他們空間，兩人現在還會聯絡也是朋友。郭方儒透露分手主因，是因為規劃和目標不同，「那時候剛好我也在拍《百分之一相對論》，整個就花很多時間在那個上面。」所以兩人當時坐下來認真聊了彼此關係，分手是兩人好好溝通後的結果。

邱偲琹大方認愛新歡。（翻攝自IG）邱偲琹大方認愛新歡。（翻攝自IG）

郭方儒今年將大量精力放在製作的節目《百分之一相對論》，「基本上我現在生活都給這個節目了，當初就是主打沉浸式，所以主持人都不會事先知道會碰到誰，跟發生什麼事，中間也不停機。」透露幕後人員在前置期，很常睡在現場，可見他將重心都放在工作，與邱偲琹的目標也漸漸不一樣了。

郭方儒證實6月分手邱偲琹。（資料照，郭方儒提供）郭方儒證實6月分手邱偲琹。（資料照，郭方儒提供）

事實上，邱偲琹9月出席《男公館》試映時，被問及有無結婚規劃時，突然支支吾吾，和過往態度差異甚大。她曾許下27歲結婚的心願，面對提問卻不知所措，僅說：「沒有求婚，沒有喜訊，27歲以後沒有結婚就不會結了，我還很年輕，還在相處的過程中。」態度相當反常，原來當時兩人早以情斷。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中