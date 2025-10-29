邱偲琹被拍十指緊扣帥韓男！認愛新歡不避諱 郭方儒證實「6月已分手」

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星邱偲琹與電視界大老郭建宏兒子郭方儒戀情被外界祝福，今年5月郭方儒生日時，邱偲琹還甜蜜幫他慶生，今（29）日卻爆出2人戀情已悄悄告吹，週刊拍到邱偲琹十指緊扣帥韓男，隨後她大方認愛，郭方儒則證實兩人6月已分手。

郭方儒表示兩人是在6月左右分開，雙方都有坐下來好好聊開，分手是一起溝通商量的結果，而邱偲琹交男友他也知道，不過沒有多問，給他們空間，兩人現在還會聯絡也是朋友。郭方儒透露分手主因，是因為規劃和目標不同，「那時候剛好我也在拍《百分之一相對論》，整個就花很多時間在那個上面。」所以兩人當時坐下來認真聊了彼此關係，分手是兩人好好溝通後的結果。

邱偲琹大方認愛新歡。（翻攝自IG）

郭方儒今年將大量精力放在製作的節目《百分之一相對論》，「基本上我現在生活都給這個節目了，當初就是主打沉浸式，所以主持人都不會事先知道會碰到誰，跟發生什麼事，中間也不停機。」透露幕後人員在前置期，很常睡在現場，可見他將重心都放在工作，與邱偲琹的目標也漸漸不一樣了。

郭方儒證實6月分手邱偲琹。（資料照，郭方儒提供）

事實上，邱偲琹9月出席《男公館》試映時，被問及有無結婚規劃時，突然支支吾吾，和過往態度差異甚大。她曾許下27歲結婚的心願，面對提問卻不知所措，僅說：「沒有求婚，沒有喜訊，27歲以後沒有結婚就不會結了，我還很年輕，還在相處的過程中。」態度相當反常，原來當時兩人早以情斷。

