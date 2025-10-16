自由電子報
娛樂 最新消息

工作人員親見「阿飄舔鄭中基腿」！泰國廢棄醫院驚爆靈異現象

鄭中基在荒廢很久的醫院拍攝《阿龍》，經歷靈異現象。（華映提供）鄭中基在荒廢很久的醫院拍攝《阿龍》，經歷靈異現象。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕鄭中基自導自演動作電影《阿龍》，片中多個場景在泰國的廢棄醫院拍攝，竟然有靈異體驗，在拍完後被告知泰國的工作人員見到有阿飄在舔他的腿，讓他嚇一大跳說：「幸好我真的看不見，只能相信百無禁忌了。」

該片90%都在泰國拍攝，劇組特別選定了一整棟荒廢很久的醫院進行拍攝，許多綁架女童及犯罪集團的畫面都在此拍攝，鄭中基不曾覺得這個建築讓人不舒服，但有一位泰國演員開車來時，用導航一直找不到路開到醫院，在周邊道路一直繞來繞去，就算工作人員指路還是無法尋找到正確方向，最後拖延了兩個小時才終於到現場。

鄭中基自導自演《阿龍》，瘋狂增肌化身暴力復仇者。（華映提供）鄭中基自導自演《阿龍》，瘋狂增肌化身暴力復仇者。（華映提供）

回憶當時天氣非常炎熱，拍著拍著，鄭中基突然覺得胸很悶，人不太舒服，以為熱壞了，他特別走到室外透透氣後就恢復正常，但他發現泰藉的工作人員第二天都穿著長褲到現場，但因為拍攝行程緊湊，他沒有多想。

直到完成醫院的拍攝時，泰國的工作人員才告訴他，現場的工作人員見到有髒東西在舔他的腿，才會換穿長褲，讓他嚇一大跳說：「我真的看不見，也完全沒有感覺，其實我們每次開工都會上香拜拜的，沒想過會發生，只能相信百無禁忌了。」《阿龍》將於10月17日在台上映。

