娛樂 最新消息

女同志網紅「兔女狼」遭爆收樣品不宣傳 本人親上火線還原真相

女同志網紅「兔女狼」回應廠商控訴，還原真相。（組合照，翻攝自IG）女同志網紅「兔女狼」回應廠商控訴，還原真相。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕女同志網紅「兔女狼」近日遭合作廠商指控「收樣品未宣傳還封鎖對方」，掀起輿論風暴。對此，兔女狼親上火線做出回應，詳細說明合作經過與被誤會的真相，強調「我們不是白拿商品不宣傳。」

兔女狼因戀情被妹妹曝光於《Dcard》而爆紅，短時間內吸引超過24萬名粉絲追蹤，人氣直線飆升，如今卻深陷廠商指控，「樣品寄多久了，合作模式寄出之前都先講了，也說試用體驗不錯，再來跟我們說合作模式沒有了，要不要這麼瞎。」、「這麼缺樣品喔？要不要我們把信件拿出來發好笑。」

針對廠商說法，兔女狼昨（14日）親上火線發聲，當時確實接到品牌主動邀約，並與經紀人評估後同意試用產品，雖然試用後認為產品品質不錯，但整體品牌形象與團隊調性不符，因而婉拒開團合作，也公開團購與合作原則，強調「必須是真心喜歡的商品、有明顯優勢、客服良好且價格合理」才會願意推廣，絕非「收了樣品就消失」。

兔女狼同時透露，今年6月經紀團隊經歷異動，導致部分合作流程延誤，已第一時間通知品牌並獲部分理解，但仍有廠商不滿，選擇以留言與爆料方式發洩。兔女狼強調，「若合作過程不透明或造成誤會，我們也會檢討，但不接受惡意抹黑。」她們坦言，這次事件讓團隊更堅定只與尊重合作流程的品牌往來。

目前發起指控的廠商帳號暫無新動態，事件持續延燒中，許多粉絲也前仆後繼留言力挺兔女狼，認為她們願意公開說明相當負責，「能正面回應就代表沒鬼」、「這才是透明創作者該有的態度」。

