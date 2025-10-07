自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

14歲少年愛情萌芽 《盛夏心動》國外佳評如潮

《盛夏心動》描繪少年們初戀不分性別的故事。（晨曲電影提供）《盛夏心動》描繪少年們初戀不分性別的故事。（晨曲電影提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕青春成長電影《盛夏心動》去年獲柏林影展-新世代Kplus水晶熊最佳影片特別獎，導演安東尼夏特曼以自身成長經驗，偕同他的好朋友盧卡斯東特共同編劇創作這部半自傳性質的電影。

《盛夏心動》描述14歲的艾利亞斯有著美好家庭和漂亮女友，隨著大方坦承同志身分的帥氣鄰居搬到隔壁後，少年發現自己似乎有那麼一點不一樣。

電影以兒童之間萌芽的愛情作為主題，14歲時的我們還在探索這個世界與自我，是個對愛情懵懂、一知半解的年紀。此時的戀愛或許只是人生中的一段小插曲，但那純粹的感受以及令我們傾心的對象，也會是一輩子最難忘的回憶。

《盛夏心動》主視覺橫幅。（晨曲電影提供）《盛夏心動》主視覺橫幅。（晨曲電影提供）

導演安東尼夏特曼表示，本片描繪一個男孩面對剛萌芽的性意識卻不知如何應對的處境。《盛夏心動》便是捕捉到每個人都有過的、最初始的怦然心動，這是屬於導演以及每個人的故事。

國外影評紛紛給予盛讚：「運鏡如天使之戀般動人，剪接敘事手法節奏流暢，配樂也動聽，劇情精準刻畫出少年面對同儕壓力發現自身性傾向與眾不同的害怕徬徨。」

《盛夏心動》於去年高雄電影節及酷兒影展在台放映後深獲觀眾好評，榮獲酷兒影展國際新秀酷兒劇情長片競賽首獎，將於10月23日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中