晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中山美穗過世9個月 奠儀不知去向胞妹開嗆

中山美穗猝逝留下鉅額遺產。（翻攝自IG）中山美穗猝逝留下鉅額遺產。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故日本女星中山美穗逝世9個月，享年54歲，近期卻傳出追思會，她胞妹中山忍什麼都不知情，美穗生前所屬「Big Apple」則反控中山一家人有什麼好抱怨。

據《週刊文春》最新報導，「Big Apple」社長鈴木伸佳透露中山美穗追思會總支出不到2千萬日圓，部分結餘款計畫交付遺族，因涉及繼承問題，奠儀才延宕未交。

報導指出，中山美穗兒子放棄繼承，依法由高齡母親繼承，但中山家族關係複雜，至今仍無法交還，鈴木伸佳說：「我們舉辦告別會，為什麼中山忍除了挑剔也沒感謝。」對此，中山忍則稱沒有覬覦奠儀，只是對金錢去向毫無所悉，強調家屬是對告別式未能充分表達遺族心意感到遺憾。

中山美穗去年12月在浴室發生事故過世，4月在東京舉行盛大的告別式，據報導，她告別式由「Big Apple」主辦、唱片公司「King Records」協辦，當時電視台、唱片公司等單位都有給奠儀，卻傳出奠儀並未交給家屬，中山忍對此感到無奈，指奠儀不但不知去向，連追思會的出席名單也一概不知，雙方各說各話。

據報導，中山美穗過世後留下逾20億日圓（約4.1億台幣）遺產，21歲獨子卻不願繼承，親友勸說也沒用。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中