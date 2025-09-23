中山美穗過世9個月 奠儀不知去向胞妹開嗆

中山美穗猝逝留下鉅額遺產。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故日本女星中山美穗逝世9個月，享年54歲，近期卻傳出追思會，她胞妹中山忍什麼都不知情，美穗生前所屬「Big Apple」則反控中山一家人有什麼好抱怨。

據《週刊文春》最新報導，「Big Apple」社長鈴木伸佳透露中山美穗追思會總支出不到2千萬日圓，部分結餘款計畫交付遺族，因涉及繼承問題，奠儀才延宕未交。

報導指出，中山美穗兒子放棄繼承，依法由高齡母親繼承，但中山家族關係複雜，至今仍無法交還，鈴木伸佳說：「我們舉辦告別會，為什麼中山忍除了挑剔也沒感謝。」對此，中山忍則稱沒有覬覦奠儀，只是對金錢去向毫無所悉，強調家屬是對告別式未能充分表達遺族心意感到遺憾。

中山美穗去年12月在浴室發生事故過世，4月在東京舉行盛大的告別式，據報導，她告別式由「Big Apple」主辦、唱片公司「King Records」協辦，當時電視台、唱片公司等單位都有給奠儀，卻傳出奠儀並未交給家屬，中山忍對此感到無奈，指奠儀不但不知去向，連追思會的出席名單也一概不知，雙方各說各話。

據報導，中山美穗過世後留下逾20億日圓（約4.1億台幣）遺產，21歲獨子卻不願繼承，親友勸說也沒用。

