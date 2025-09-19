晴時多雲

娛樂 歐美

26歲網美洞房花燭夜陷昏迷 新婚2天離奇死亡

9月13日阿德娜（左）和男友法里斯在波士尼亞首都塞拉耶佛的飯店完成婚禮。（翻攝自IG）9月13日阿德娜（左）和男友法里斯在波士尼亞首都塞拉耶佛的飯店完成婚禮。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕波士尼亞一位26歲的網美阿德娜（Adna Rovčanin-Omerbegović）爆出離奇死亡。本月13日才和男友結婚的她，新婚之夜突然陷入昏迷，2天後傳來死訊，目前她的IG已全部刪除，真實死亡原因不得而知。

阿德娜新婚之夜突然傳出身體不適，接著傳來的就是過世噩耗，雖然外界猜測可能與腦震盪有關，但消息並未獲得證實。

阿德娜新婚之夜突然傳出身體不適，2日後便過世。（翻攝自IG）阿德娜新婚之夜突然傳出身體不適，2日後便過世。（翻攝自IG）

根據外媒報導，阿德娜是一名護理師，同時也是一名網美，追蹤人數約4萬人，她還有自己經營的美妝店。本月13日她和男友法里斯在波士尼亞首都塞拉耶佛的飯店完成婚禮。完成婚禮數個小時後，阿德娜突然表示身體不適，之後更陷入昏迷，被緊急送往醫院治療。

阿德娜的朋友感到非常悲傷，因為他們印象中的阿德娜是個勤奮、樂觀又善良的人，而且她才剛剛結婚，無法想像幸福只來臨一下下，她的生命便畫上句號。

本月15日傳來阿德娜宣告不治的噩耗，她的葬禮於17日舉行，死因目前仍在調查中。

