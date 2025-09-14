中國「許太太」崩潰 許光漢退伍變壯登熱搜

「國民老公」許光漢在今年8月上旬退伍，正式回歸演藝圈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「國民老公」許光漢在今年8月上旬退伍，正式回歸演藝圈，經過軍旅生活洗禮，許光漢身體變得結實精壯，手臂也粗壯不少。沒想到許多中國網友看到變壯的許光漢瞬間崩潰，「許光漢腫麼了」甚至登上微博熱搜排行榜。

許光漢（右）及袁澧林合作《他年她日》成為年度最具話題銀幕情侶「光林CP」。（本報資料照，甲上娛樂提供）

許光漢與香港女星袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》即將在10月3日正式上映，近期許光漢工作滿滿，不但要宣傳電影，還飛到韓國首爾參加品牌活動，讓許多粉絲都尖叫：老公回來了。

請繼續往下閱讀...

許光漢與香港女星袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》即將在10月3日正式上映。（翻攝自IG）

只不過中國網友無法接受許光漢體型變得健壯，還認為他是「變胖」不是「變壯」。微博上充滿了許光漢過度健身的文章，還有人怪罪韓國，認為是韓國的空氣酵母害得許光漢變胖。

不過，其他地區的許太太可不這麼認為，日前許光漢到首爾參加時尚活動時，藍色系的毛衣搭配同色襯衫，看起來剪裁合身俐落，更凸顯他健美身形，韓國和台灣的許太太都覺得真是太帥了，更大讚「退伍後越來越帥」。

中國網友不習慣身材健壯的許光漢，還把過錯怪到韓國的空氣。（翻攝自IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法