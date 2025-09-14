晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國「許太太」崩潰 許光漢退伍變壯登熱搜

「國民老公」許光漢在今年8月上旬退伍，正式回歸演藝圈。（翻攝自IG）「國民老公」許光漢在今年8月上旬退伍，正式回歸演藝圈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「國民老公」許光漢在今年8月上旬退伍，正式回歸演藝圈，經過軍旅生活洗禮，許光漢身體變得結實精壯，手臂也粗壯不少。沒想到許多中國網友看到變壯的許光漢瞬間崩潰，「許光漢腫麼了」甚至登上微博熱搜排行榜。

許光漢（右）及袁澧林合作《他年她日》成為年度最具話題銀幕情侶「光林CP」。（本報資料照，甲上娛樂提供）許光漢（右）及袁澧林合作《他年她日》成為年度最具話題銀幕情侶「光林CP」。（本報資料照，甲上娛樂提供）

許光漢與香港女星袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》即將在10月3日正式上映，近期許光漢工作滿滿，不但要宣傳電影，還飛到韓國首爾參加品牌活動，讓許多粉絲都尖叫：老公回來了。

許光漢與香港女星袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》即將在10月3日正式上映。（翻攝自IG）許光漢與香港女星袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》即將在10月3日正式上映。（翻攝自IG）

只不過中國網友無法接受許光漢體型變得健壯，還認為他是「變胖」不是「變壯」。微博上充滿了許光漢過度健身的文章，還有人怪罪韓國，認為是韓國的空氣酵母害得許光漢變胖。

不過，其他地區的許太太可不這麼認為，日前許光漢到首爾參加時尚活動時，藍色系的毛衣搭配同色襯衫，看起來剪裁合身俐落，更凸顯他健美身形，韓國和台灣的許太太都覺得真是太帥了，更大讚「退伍後越來越帥」。

中國網友不習慣身材健壯的許光漢，還把過錯怪到韓國的空氣。（翻攝自IG）中國網友不習慣身材健壯的許光漢，還把過錯怪到韓國的空氣。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中