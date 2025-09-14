許景淳獲選發燒友最愛歌手 金智娟搭捷運趕場演出分享心得

〔記者陳慧玲／台北報導〕今年是民歌發展50週年，10月18日在大安森林公園音樂台將舉辦「搭捷運聽民歌」演唱會，邀請到許景淳、殷正洋、李建復、金智娟等13組歌手獻唱。

許景淳喜歡搭捷運，有許多難忘回憶。（新視紀整合行銷提供）

身為捷運族的許景淳，多年前暑假常與兒子搭捷運去參加北藝大夏令舞蹈營一起當同學，乘坐捷運時光就是母子兩人分享時刻，至今仍然充滿懷念。曾獲許多音樂獎項肯定的許景淳，近期獲TAA台灣音響發展協會「2025發燒友最愛歌手」獎，她表示這是近幾年最開心且重要的獎項，等於這幾十年錄音、演唱、創作，所堅持追求的品質得到肯定。

請繼續往下閱讀...

金智娟曾經搭捷運順利趕到演出現場。（新視紀整合行銷提供）

金智娟回憶有一次因為塞車，已經完成妝髮的她立刻做決定，選擇搭乘捷運到華山Legacy演唱，把自己包好就出門，下班時間雖然捷運車廂滿是乘客，好在沒被認出，她也順利抵達，沒有誤點，完成演唱會，她稱讚台北捷運便利，快捷，又安全。

蘇來創作過許多經典歌曲。（新視紀整合行銷提供）

蘇來創作過《月琴》、《浮雲遊子》等經典歌曲，近年來喜歡旅遊，探訪古蹟名勝，或聽音樂會，生活過得自由自在樂逍遙。蘇來談到：「時間過得好快啊，青春年少唱到現在，轉眼就民歌五十了。」更笑稱自己是捷運常客，大讚在台北搭捷運又快又好，真是太方便了！

演唱會活動現場將規劃特區，民眾可透過「台北捷運GO App」抽演唱會特區門票，活動詳情可查詢台北捷運臉書或以電話（02）25363001轉9洽詢。

