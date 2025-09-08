晴時多雲

娛樂 最新消息

周杰倫〈等你下課〉進教材 微博網友怒轟：暗戀被污名化

周杰倫〈等你下課〉在YouTube上累積超過 1.4億次點閱。（翻攝YouTube）周杰倫〈等你下課〉在YouTube上累積超過 1.4億次點閱。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王周杰倫7年前歌曲〈等你下課〉，在YouTube上累積超過 1.4 億次點閱。這首浪漫情歌近日卻意外成為大學性別平等課程與性騷擾教育的教材範例，消息一出隨即登上微博熱搜。

東吳大學有學生日前在網路分享，學校將〈等你下課〉納入跟蹤騷擾防制法的宣導案例，並將疑似涉及「跟騷法」的歌詞以紅字標註。例如：「你住的巷子裡，我租了一間公寓，為了想與你不期而遇」、「我找了份工作，離你宿舍很近」、「躺在你學校的操場看星空，教室裡的燈還亮著你沒走」、「總有一天總有一年會發現，有人默默地陪在你身邊」、「學校旁的廣場，我在這等鐘聲響，等你下課一起走好嗎」。

有學生分享學校將〈等你下課〉納入跟蹤騷擾防制法的宣導案例。（翻攝小紅書）有學生分享學校將〈等你下課〉納入跟蹤騷擾防制法的宣導案例。（翻攝小紅書）

此事曝光後，引發微博網友熱烈討論。有人批評「斷章取義」、「心裡不乾淨的人看什麼都覺得髒」，也有人直言「聽了這首歌好幾年，從沒覺得不妥」、「照這標準，許多情歌都該下架」、「這是在污名化暗戀」。甚至有聲音認為「周杰倫應該提告侵犯名譽權」。

事實上，這並非周杰倫作品首度成為教材。早在 2006 年，〈聽媽媽的話〉就因歌詞具有正面教育意涵，被選入台北教育大學附屬實驗小學一年級課程。如今，〈等你下課〉再度進入校園教材，不僅成為教學案例，更因爭議在對岸引發熱烈討論。

