江祖平一人獨戰三立惡狼？ 網讚吹哨者質疑無人挺

女星江祖平原本扮演吹哨者角色，後才肩皆承認自己是受害者。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平連環爆料不斷，上月她透過社群揭露電視台有女明星及女性員工遭「公司體制內」、「有背景」的員工性侵害及性騷擾。近日更接連發文，直接點名惡狼就是前三立資深副總之子龔益霆，引起社會震撼。就在受害者一一訴說自己慘遇狼爪，龔益霆卻突然出面指出，曾與江祖平交往10個月，讓江祖平暴怒，間接承認自己就是受害者之一。事情延燒後，許多網友都讚江祖平個性俠氣豪爽，原本以為她是吹哨者，沒想到她更勇敢，身為受害者竟敢以一己之力單挑電視台高層之子。

江祖平指出性侵之狼是電視台編制內有背景的人，後來被發現就是龔益霆。（翻攝自IG）

目前三立電視台資深副總龔美富已暫時離開職位，兒子龔益霆也不斷將風向帶往感情糾紛，氣得江祖平怒喊「一定要索賠性侵罪」，更狠嗆龔益霆「你很可憐」加碼預告10日之前會讓真相水落石出。

網友一方面大讚江祖平有勇氣，另一方面也質疑為何沒有同電視台藝人出來挺？貼文引發討論。

網友發問，「為何都沒有其他三立藝人出來支持江祖平？」，吸引無數留言，有人指出，「所以你知道江祖平為什麼是俠女了吧！我們更應該聲援俠女」、「江祖平財富自由，接戲只是興趣所以她無所謂，其他演藝人員需要拍戲賺錢就有顧慮」、「真的好勇敢喔！但怕她被三立封殺」。

江祖平先前不斷發文爆料，讓許多網友佩服她的勇氣。（翻攝自Threads）

除此之外，Threads上也冒出一堆江祖平昔日的朋友、同學，指江祖平原本就是個俠女性格、個性正直的人，更懷疑整件事倘若未受到大眾關注，擔心風向被帶偏，甚至含糊了事，呼籲一定要持續關注此事。

三立電視總經理高明慧5日發聲明，向三立電視同仁說明3點：第一點是已經要求事件關係人龔美富資深副總暫離現職；第二點是公司調查資料移送士林地檢署，配合檢警偵辦；第三點是強調「公司絕不護短」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

