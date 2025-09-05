好片不寂寞！熱血《進行曲》票房突破500萬 3帥將現身特別場互動粉絲

電影《進行曲》全台票房突破500萬。（未來進行曲提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《進行曲》上週正式上映以來好評不斷，電影票房全台突破500萬，「進行曲」官方臉書也喊話請大家多多支持，希望觀眾可以進戲院支持好電影，片商更宣布明天（6日）在台北美麗華大直影城舉辦售票的感恩特別場放映，不僅會有新生代鮮肉男神牧森、劉育仁、余杰恩3帥到場出席映後互動，並贈送精美限量款A3海報，誠意十足。

日前導演姜瑞智的師父、知名導演瞿友寧特別包場力挺，與導演及三位主演牧森、劉育仁、余杰恩一同出席，驚喜現身引爆全場。三位演員首次以劇中角色造型演出，分別拿著鼓、小號與旗幟帥氣登場，雖然現場演奏小號一度破音，卻讓觀眾留下深刻印象。

導演瞿友寧（後排中）包場力挺《進行曲》。（未來進行曲提供）

瞿友寧導演當場大讚「口碑爆棚，這部電影你絕對不能錯過」，更笑說這是「好哭、好笑又養眼」的年度話題之作。姜瑞智導演也謙遜回應：「瞿導的肯定，勝過所有票房數字。」現場氣氛感人熱烈，網路上影迷們紛紛敲碗，想看「三帥合體演奏加碼場」。

除了明星互動，電影本身的影響力也意外延伸至校園生活。日前姜導朋友包場觀影，邀請古亭國小音樂班學生一同觀賞。其中一位媽媽在社群分享觀影後的感動故事：她兒子原本在準備暑訓發表會時，總是因為高音吹不上去而灰心氣餒，但觀影當晚深受劇中一句「不是會了才做，是做了才會」的台詞鼓舞。隔天成果發表會，兒子首次成功吹出高音，讓她感動落淚，直呼：「我就是進行曲的推廣大使！」

《進行曲》全台現正熱映中，而「向前走，做自己」《進行曲》電影記錄書也已在線上通路與實體通路全面上市，看完電影的觀眾們，如果意猶未盡，想知道更多電影秘辛，歡迎購書一探《進行曲》的更多故事。更多電影資訊，請上「華映娛樂」、「電影進行曲」官方臉書粉絲團以及官方IG查詢。

