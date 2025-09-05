《如懿傳》播出7年再登熱搜 經典3台詞成網路表情包

周迅（左）、霍建華合作的古裝神劇《如懿傳》不斷重播。（愛爾達電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宮鬥劇代表神劇《如懿傳》由周迅和霍建華領銜主演，2018年開播至今話題不斷，今年迎來開播七週年，戲劇相關話題再登微博熱搜，其中「如懿傳開播七週年」的話題閱讀量更是在短時間迅速突破35.6萬次，種種數據都顯示《如懿傳》不敗的超高人氣。

近年來，社群平台掀起一波將戲劇畫面和台詞製作成梗圖和表情包的風潮，當然作為宮鬥劇經典代表的《後宮甄嬛傳》和《如懿傳》也不例外，不僅「鈕祜祿」成為形容女性「黑化」的網路流行用語，像是《如懿傳》中的「我們母子被人算計了」和「這招真是太狠了」也常被使用。

周迅經典代表作《如懿傳》開播七週年再登熱搜。（愛爾達電視提供）

另外，如懿向皇上說的那句「皇上，你知道蘭因絮果這句話嗎？我少時讀的時候只覺得惋惜，如今卻明白了，花開花落自有時，此次秋獮，一路保重」，不但被網友封為《如懿傳》每看必哭名場面，加上「蘭因絮果」短短四個字完美詮釋乾隆和如懿從起初的純真到最終的幻滅，展現了愛情被權力和嫉妒所侵蝕的過程。

周迅近年來將工作重心轉向幕後，側重於培養新人及參與導演工作，今年5月由她主演的文藝片《初次嘗到寂寞》正式開機，她飾演喪父後探尋家庭秘辛的中年女性，預計在2026年上映。除了演藝活動外，她在時尚領域也相當活躍，8月她以香奈兒品牌形象大使身份出席活動，展現出獨特的個人風格與清冷幹練的大女主風範，不少網友看到照片後紛紛寫下「不愧是烏拉那拉·如懿！」、「剛好《如懿傳》開播七週年，感覺如懿穿越到現代了！」再掀話題。

張鈞甯在《如懿傳》飾演「珂里葉特·海蘭」。（愛爾達電視提供）

《如懿傳》9月8日起，週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合台播出。

