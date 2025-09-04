江祖平再揭電視台2女受害！網友喊告 她怒批該男「家中有高官」

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平近日接連在社群連環爆一位在電視台工作的「疑似性侵男」，昨直接在IG貼出對方的正面照與名字，直指對方在事後拒絕購買避孕藥，甚至冷回「射外面不會有事」，沒想到今天凌晨她繼續有所動作，透露又有兩位電視台的女同事被該男騷擾，江祖平對該男喊話：「如果再不覺得自己有錯，跟所有你玷污的女性道歉，還有可以讓你坐牢的證據！」有網友在下方忿忿不平說「直接坐牢了啦」，江祖平則暗示「他家有高官」。

江祖平提到，受害女性因工作關係與該男有過接觸，某次突然接到該男疑似喝醉酒打來的電話，叫她搭計程車去他家，他要打砲。受害女性向江祖平表示：「我是來工作、學技術，又不是來玩、來約的。為什麼我下班後還要受到他的騷擾。」她得知還有其他人也受到騷擾，相當痛心。

另外，江祖平還提供IG對話的截圖，該男曾傳訊「想揉一陣子了」、「你胸部滿大的」等性騷字眼。江祖平認為這2位女同事希望能被尊重，她強調即使是合法夫妻，其中一方不願意又被強硬對待，也是強制猥褻、性侵罪。

對於這一系列事情，三立電視台於昨公開聲明回應：「針對媒體報導江祖平小姐於社群上發佈內容，疑似影射三立員工有涉入性侵一事。雖然江小姐並未具體指名道姓，但相關內容已造成外界疑慮，三立電視高度重視，已立即啟動調查機制，向江小姐等相關當事人進行了解，希望 相關當事人能夠提供資訊與證據，以利進一步調查。」

