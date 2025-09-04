晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

姜河那正邪身分超反轉 《黑白線人》神諷韓國政壇

朴海俊（左起）、姜河那、柳海真於《黑白線人》同台飆戲。（可樂電影提供）朴海俊（左起）、姜河那、柳海真於《黑白線人》同台飆戲。（可樂電影提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國犯罪鉅作《黑白線人》找來姜河那、柳海真、朴海俊等三大實力派演員同台飆戲；姜河那演出遊走在正邪兩道之間的神秘「線人」，片中他慘淪毒蟲又遭背叛，上演絕地大反攻的復仇大戲。

韓影「最強綠葉」柳海真在片中飾演白手起家為求上位不擇手段的檢察官，他打破過往影視作品中檢察官的既定形象，以內斂、溫和表象深埋無窮野心。

片中金句台詞「大韓民國檢察官可以造就總統，也可以殺死總統」引發觀眾熱議；正好電影在韓國上映時，出身自檢察官的前總統尹錫悅因戒嚴被捕後不久，儘管導演澄清電影的劇本創作早在多年前已完成，一切僅為巧合，仍顯示出《黑白線人》不僅是一部娛樂犯罪大作，其劇情更貼近韓國社會現實。

姜河那在《黑白線人》中再展百變演技。（可樂電影提供）姜河那在《黑白線人》中再展百變演技。（可樂電影提供）

至於主角姜河那自《繼承者們》打開知名度，並以《山茶花開時》榮登百想戲王，他在《黑白線人》中遊走在毒販與檢察官之間相互通風報信、拿取兩邊利益，角色神秘程度讓他只能依賴導演提供的田野調查訪談來揣摩角色心境。

片中姜河那歷經被陷害、從谷地翻身、又遭背叛、再崛起復仇等複雜心路歷程，不僅一度被施打藥物淪為毒蟲，還遭遇車輾、火燒腿等酷刑伺候，拿捏挑釁又引人同情的微妙平衡，讓觀眾猜不透他到底是好是壞。

《黑白線人》聚焦韓國毒品犯罪議題，講述渴望破獲毒品案件以求升官的檢察官、遊走在黑白兩道之間的神祕線人，以及充滿正義感的緝毒隊隊長，三方之間的關係角力，揭開毒品犯罪與警、政界之間的黑暗面。

《黑白線人》於9月5日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中