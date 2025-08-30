Energy張書偉七夕「直男浪漫」 謝京穎「0準備」糗翻：好拍謝

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎和Energy成員張書偉因拍戲擦出愛火，交往不到一年便互許終身，兩人於2023年底登記結婚，並在2024年6月補辦婚宴。昨（29日）適逢七夕情人節，謝京穎雖在工作中度過，但收工回家竟收到老公送的花束，讓她驚喜萬分。

謝京穎七夕在工作中度過。（翻攝自Instagram）

謝京穎近期忙拍民視八點檔《好運來》，她昨在Instagram分享化妝間自拍，表示今年七夕是在工作中度過，原本想著「今天就這樣跟工作過也很棒」。沒想到收工回家後，竟收到老公張書偉送的冰藍粉玫瑰花束，她坦言：「看到花的瞬間，開心還是藏不住。」

謝京穎收工返家，收到老公張書偉送的七夕花束。（翻攝自Instagram）

謝京穎收到老公張書偉送的七夕花束笑開懷。（翻攝自Instagram）

對於老公準備的驚喜，謝京穎笑說：「我出運了嗎？大直男的浪漫讓人猝不及防。」最後她自招沒準備七夕禮物，糗喊：「好拍謝，我居然沒準備。」

