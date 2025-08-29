晴時多雲

娛樂 最新消息

莎賓娜闖鬼屋辣跳鋼管 大膽挑戰18禁「過保守的人」掰掰

莎賓娜卡本特在玉米田辣跳鋼管舞。（翻攝自YouTube）莎賓娜卡本特在玉米田辣跳鋼管舞。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕美國新生代小天后莎賓娜卡本特繼以專輯《微甜》（Short n' Sweet）在今年首度入圍葛萊美便風光拿下「最佳流行演唱專輯」與「最佳流行演出」兩項大獎後，今（29）日再推出備受矚目的全新專輯《Man’s Best Friend》，莎賓娜這次不僅在歌曲中大膽挑戰18禁話題，也在全新主打《Tears》MV 中在潛入鬧鬼的房子，更在玉米田中辣跳鋼管舞。

在《Tears》MV 開頭，莎賓娜在荒郊野外經歷了一場車禍，男伴倒在車內，而身穿一襲水藍色套裝和白色高跟鞋的她在庭院中醒來後，走進了一棟陰森的房子內。劇情中陸續出現了各種邪惡角色，以及留有紅色長指甲的小手的走廊和充滿鏡子的房間。

中間莎賓娜更身穿性感內衣在玉米田辣跳鋼管舞，劇情最後她被踢出屋子，竟發現一起來的男伴還活著，她便直接朝他扔擲高跟鞋將對方殺了，並搞笑說道：「每一支MV都得有一個人死掉，他也是個不錯的男伴，但我們必須要給觀眾他們想看的！」整支音樂錄影帶充滿莎賓娜式無厘頭惡趣味，讓人目不轉睛。

莎賓娜卡本特推出備受矚目的全新專輯《Man’s Best Friend》。（環球音樂提供莎賓娜卡本特推出備受矚目的全新專輯《Man’s Best Friend》。（環球音樂提供

莎賓娜不僅MV充滿個人特色，她在時常在歌曲中加入她獨到的幽默感與成人限定歌詞，在這次的全新專輯《Man’s Best Friend》12 首歌曲中，就有10首歌標示為限制級內容，莎賓娜在近期專訪中表示：「這張專輯不是為那些過於保守的人準備的，不過我也認為，即使是那些過於保守的人，在獨自聆聽這張專輯時，也能從中找到一些讓他們會心一笑的東西。」

她形容這次的創作靈感信手拈來，且是在零壓力的狀況下製作出來，「專輯是為心碎舉辦的一場盛大派對，也是對失望的慶祝！它就像是當一切分崩離析時，你嘲笑著自己和你曾做過的那些糟糕的選擇；也質疑著為什麼忠誠和愛，最後總是讓你淪為電燈泡，諷刺地道盡25歲年輕人的心聲！」

莎賓娜最新專輯《Man’s Best Friend》數位平台已經上線，實體發行日將於日後公布於「環球音樂 西洋」臉書粉專。

