ONCE注意！TWICE宣布「高雄連唱兩天」明早開搶

TWICE確定在高雄世運連唱兩天。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕想看TWICE的粉絲有福了！周子瑜所屬的韓國女團TWICE，先前確定11月22日首次站上高雄世運主場館開唱，是子瑜出道10年首次回家鄉，今（27）主辦正式宣布，隔天23日確定加場，消息嗨翻全台ONCE（粉絲名）。

TWICE出道10年，不斷突破自我，今年啟動世界巡迴 《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》其中一站選定港都高雄，將以破天荒的360度舞台（360-Degree Staging）震撼登場，令歌迷非常期待。

請繼續往下閱讀...

TWICE憑朗朗上口的歌曲《TT》、《Likey》、《What is Love?》等夯翻全球粉絲，同時也是首組登上日本Nissan競技場演出的海外女團，展現她們在全球市場的超強號召力與影響力。

本次TWICE高雄演唱會於拓元售票系統採「實名制認證」售票，明早11點，連同加場票券全面開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法