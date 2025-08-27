晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

ONCE注意！TWICE宣布「高雄連唱兩天」明早開搶

TWICE確定在高雄世運連唱兩天。（翻攝自X）TWICE確定在高雄世運連唱兩天。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕想看TWICE的粉絲有福了！周子瑜所屬的韓國女團TWICE，先前確定11月22日首次站上高雄世運主場館開唱，是子瑜出道10年首次回家鄉，今（27）主辦正式宣布，隔天23日確定加場，消息嗨翻全台ONCE（粉絲名）。

TWICE出道10年，不斷突破自我，今年啟動世界巡迴 《TWICE WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》其中一站選定港都高雄，將以破天荒的360度舞台（360-Degree Staging）震撼登場，令歌迷非常期待。

TWICE憑朗朗上口的歌曲《TT》、《Likey》、《What is Love?》等夯翻全球粉絲，同時也是首組登上日本Nissan競技場演出的海外女團，展現她們在全球市場的超強號召力與影響力。

本次TWICE高雄演唱會於拓元售票系統採「實名制認證」售票，明早11點，連同加場票券全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中