要過幾個情人節？Melody訝異「怎麼又有」 笑揭七夕撞鬼月含意

〔記者林欣穎／台北報導〕女星Melody在5月請辭《11點熱吵店》，由她主持集數在7月已經播畢，而她日前也在社群上宣布新動向，與線上學習平台合作開設英文口說課。今（23）日她出記者會做分享，而感情狀況備受關注的她被問到下個月七夕情人節規劃，她則露出訝異表情直呼怎麼又有，反應相當可愛。

Melody聽聞下禮拜就是七夕，很訝異怎麼情人節又來了。（記者林欣穎攝）

近期卸下主持的Melody花了很多時間在陪伴家人，而本月29日適逢七夕情人節，Melody似乎很訝異又有一個情人節，她還幽默點出鬼月跟七夕是在同一個月，「這到底含義著什麼？是不是情人都是鬼，哈哈！」

請繼續往下閱讀...

事實上若要嚴格數起來，加上一年一共有14個情人節，Melody則表示自己沒有在過七夕，也不在意情人節送不送禮，直呼想要什麼禮物可以自己買，「我的人生就是孩子跟工作，而且暑假真的很忙碌，我即將就要飛美國送小孩上學了。」

Melody自2022年結束17年婚姻後，今年傳出跟王陽明大堂哥Howard關係甚密，Melody也曾鬆口坦言身邊有談得來的朋友，「請大家給我一點點空間畢竟我已經是個46歲的婦女了」，對方是否有支持她的英語課？Melody笑說：「我覺得是朋友都會互相支持跟support。」

