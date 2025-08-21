晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

38歲男星叫雞跌落神壇 「淫火蟲」財務恐陷危機

李易峰曾為中國「四大頂流小生」。（翻攝自微博）李易峰曾為中國「四大頂流小生」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是中國「四大頂流小生」的男星李易峰，近似又因陷財務危機登上熱搜。北京市朝陽區人民法院對李易峰及名下公司「上海峰岩文化傳媒中心」、「北京博眾星和影視有限公司」強制執行金額高達近5千萬人民幣（約新台幣2.2億元）。不過，網路上對他的看法卻出現兩極聲浪，有人覺得李易峰罪有應得；另一派則認為該給他一次機會。

李易峰因演出《古劍奇譚》、《盜墓筆記》、《青雲志》等戲劇大受歡迎，他本身外貌俊美，因此在影視歌三領域都發展得很好，一度被看好為「頂流小生」。

2022年李易峰傳出召妓醜聞，形象嚴重受損。（翻攝自微博）2022年李易峰傳出召妓醜聞，形象嚴重受損。（翻攝自微博）

然而，2022年李易峰傳出召妓醜聞，且被北京警方查獲處行政拘留。事件經央視證實後，李易峰瞬間跌落神壇，從頂流小生搖身一變為猥瑣男，演藝事業也隨之停擺。李易峰與工作室的微博帳號遭到封鎖，中國廣電局更全面封殺。

今年4月李易峰在泰國舉辦《綠海之約》演唱會。（翻攝自微博）今年4月李易峰在泰國舉辦《綠海之約》演唱會。（翻攝自微博）

在中國混不下去的李易峰這幾年一直找機會想重回演藝圈。今年4月李易峰在泰國舉辦《綠海之約》演唱會，現場座無虛席，令人訝異。除演唱會票券售罄之外，還有粉絲到機場接機，李易峰在台上紅著眼眶向粉絲道歉，聲淚俱下地稱自己已經改過自新。

如今強制執行的消息一出，李易峰財務危機再度成為熱門話題，許多人認為他已經是「劣跡藝人」；也有人認為只不過是召妓，改過就好，仍願給他一次機會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中