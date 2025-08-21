38歲男星叫雞跌落神壇 「淫火蟲」財務恐陷危機

李易峰曾為中國「四大頂流小生」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是中國「四大頂流小生」的男星李易峰，近似又因陷財務危機登上熱搜。北京市朝陽區人民法院對李易峰及名下公司「上海峰岩文化傳媒中心」、「北京博眾星和影視有限公司」強制執行金額高達近5千萬人民幣（約新台幣2.2億元）。不過，網路上對他的看法卻出現兩極聲浪，有人覺得李易峰罪有應得；另一派則認為該給他一次機會。

李易峰因演出《古劍奇譚》、《盜墓筆記》、《青雲志》等戲劇大受歡迎，他本身外貌俊美，因此在影視歌三領域都發展得很好，一度被看好為「頂流小生」。

2022年李易峰傳出召妓醜聞，形象嚴重受損。（翻攝自微博）

然而，2022年李易峰傳出召妓醜聞，且被北京警方查獲處行政拘留。事件經央視證實後，李易峰瞬間跌落神壇，從頂流小生搖身一變為猥瑣男，演藝事業也隨之停擺。李易峰與工作室的微博帳號遭到封鎖，中國廣電局更全面封殺。

今年4月李易峰在泰國舉辦《綠海之約》演唱會。（翻攝自微博）

在中國混不下去的李易峰這幾年一直找機會想重回演藝圈。今年4月李易峰在泰國舉辦《綠海之約》演唱會，現場座無虛席，令人訝異。除演唱會票券售罄之外，還有粉絲到機場接機，李易峰在台上紅著眼眶向粉絲道歉，聲淚俱下地稱自己已經改過自新。

如今強制執行的消息一出，李易峰財務危機再度成為熱門話題，許多人認為他已經是「劣跡藝人」；也有人認為只不過是召妓，改過就好，仍願給他一次機會。

