被逐出家門還能翻身？沈宜英靠女力演活《燦爛人生》

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星沈宜英在韓劇《我的燦爛人生》遭老公背叛，被趕出家門，劇中遭遇讓韓國網友心生憐憫，在韓國播出時收視與評論獲得好評，該角色還讓沈宜英獲得MBC演技大賞黃金演技獎，算是雙贏。

沈宜英又翻滾又吊鋼絲，被戲稱是動作女星。（緯來戲劇提供）

在《我的燦爛人生》中，沈宜英飾演從小被窮養的養女「朴福熙」，一路艱辛的長大，直到結婚成家以為有好日子了，卻遭遇老公外遇背叛將她逐出家門的艱辛過程。

戲裡，沈宜英開著卡車到處賣菜賺錢養家，老公為了強迫她離婚，還將她的卡車賣掉，讓她一無所有；意外進入豪門工作的她，卻被發現是他們家失散的女兒，從孤苦無依的底層走入上流，發生一連串精采故事。

劇中，沈宜英是女力士，有場營救女配陳藝瑟的戲，她在倉庫打滾半天，又與崔成宰拍了實戰戲，還被導演戲稱是動作女星。最讓她印象深刻是從三樓吊鋼絲下來，回家後筋疲力盡，還發現身上都是都是瘀青。

崔元英（左）會和老婆沈宜英切磋演技。（緯來戲劇提供）

戲外沈宜英與崔元英結婚，堪稱是演藝圈的模範家庭，兩人結婚多年育有兩女，還會互相切磋演技，全家也都會收看她主演的戲，一家感情十分甜蜜。

《我的燦爛人生》8月27日晚間9點起，週一至週五晚間8至10點於緯來戲劇43頻道播出。

