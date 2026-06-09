傅子純靈堂已設立！經紀公司哀悼：粉絲追思會擇期舉辦

傅子純今年錄製2026年民視第一發發發時活潑好動。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視當家小生傅子純7日下午因急性血癌（白血病）引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲，噩耗震驚演藝圈，也讓親友與粉絲悲痛不已。今家屬公布他靈堂將於明天下午1點起在板橋殯儀館附近開放親友拈香悼念，經紀公司表示：「目前家屬、至親好友正懷著沉痛心情處理相關後事，為保留安靜且莊重的追思空間，靈堂將不對外開放，僅供家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思。」粉絲追思會會另外擇期舉辦。

而向來與傅子純感情深厚的圈外妻子Corrinna在丈夫離世後，今在社群吐露心聲，透露自己終於稍微睡著，還在夢中與丈夫相見，字字句句令人鼻酸。

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Corrinna表示，自己終於見到傅子純，「我終於見到你了老公。你身上已經沒有病痛，只是還有些迷惘，正在努力瞭解情況，如同你生前一樣，還是跟緊我的定位。」她也提到雖然知道丈夫對自己有萬般不捨，但也逐漸明白老天爺的安排，「尤其是在你人生最後的階段，讓我陪在你身邊，是有祂的道理。」面對摯愛離世，她坦言自己並沒有想像中堅強，甚至向丈夫喊話：「如果你看到我哭，拜託不要理我，不要捨不得我。」

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