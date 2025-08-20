馴鹿快遞聖誕禮物升格主角！旅鼠家族太萌躍為新寵

《馴鹿大冒險：超越北極光》票房賺4億。（海鵬提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫《馴鹿大冒險：超越北極光》（Niko - Beyond The Northern Lights）中的小馴鹿挑戰成規，學會善用天賦，走出屬於自己的道路。有趣的是，該片讓幫全世界小朋友快遞聖誕禮物的馴鹿們「升格」為主角，並藉小馴鹿的成長與夢想，帶出一個關於成長、友誼、團隊合作並挑戰傳統的故事。日前在台灣邀請育幼院師生及闔家觀眾欣賞造勢，小朋友們看到馴鹿家族拉著神奇雪橇、劃過天際送聖誕禮物時，「哇！」、「嘩！」驚呼連連。

《馴鹿大冒險：超越北極光》快遞聖誕禮物馴鹿升格為主角。（海鵬提供）

《馴鹿大冒險：超越北極光》讓幫全世界小朋友快遞聖誕禮物的馴鹿們「升格」為主角，帶出關於成長、友誼、團隊合作的故事。（海鵬提供）

這部歐陸票房飆破4億台幣的《馴鹿大冒險：超越北極光》，是「馴鹿三部曲」系列的最終章，卻是系列中第一部在台上映的動畫。劇情敘述，小馴鹿尼可一心實現夢想，加入了聖誕雪橇隊。此時冒出了一位競爭者史黛拉，來爭奪最後的快遞名額。史黛拉還偷走了雪橇，讓今年聖誕節無法送出禮物，陷入了消失的危機…。有趣的是，除翱翔天際、使命必達的主角「尼可」「史黛拉」深受觀眾喜愛之外，片中團結力量大的「旅鼠家族」：經常迷路的「拉拉」、膽子最大的「拉皮」和愛哭愛跟路的「雷歐」等旅鼠們簡直萌翻現場，一躍成為小朋友們的最愛。

《馴鹿大冒險：超越北極光》中的旅鼠家族太萌，躍為小朋友新寵。（海鵬提供）

芬蘭導演卡里尤索南（左）及丹麥動畫舵手約根列爾登聯手執導《馴鹿大冒險：超越北極光》。（海鵬提供）

芬蘭導演卡里尤索南及丹麥動畫舵手約根列爾登（Jørgen Lerdam）聯手執導《馴鹿大冒險》撈4億票房《馴鹿大冒險：超越北極光》由「芬蘭動畫名導」卡里尤索南、「丹麥動畫舵手」約根列爾登聯手打造。前者是芬蘭最成功的動畫導演，曾執導「馴鹿三部曲」系列的前兩集《響鹿飛飛》（Niko & The Way to the Stars）和《小兄弟大麻煩》（Little Brother, Big Trouble），不僅是「芬蘭奧斯卡」尤西獎的常勝軍，更曾榮獲坎城影展短片單元評審團大獎。

後者則為丹麥最成功的票房動畫導演之一，也是丹麥動畫王國「A.Film」的創始人，曾榮獲備受尊崇的「安徒生獎」，引領丹麥動畫的時代風潮。兩位名導在北歐動畫界各領風騷，首度合作《馴鹿大冒險》，不僅榮獲「芬蘭奧斯卡」年度最佳影片及最佳特效雙料大獎提名，票房更威猛翻倍，以4億台幣成績超越了前兩集的票房總和。

《馴鹿大冒險：超越北極光》的「旅鼠家族」萌翻，躍為小朋友們的最愛。（海鵬提供）

值得一提的是，《馴鹿大冒險：超越北極光》同時具備了精采動畫冒險片所需的一切視覺與動作元素。導演卡里尤索南無論在動作設計與劇情敘事上，都對自己提出更高的挑戰。片中除有獨特的視覺美學，配樂更將主角們的青春激情與真摯情感完美融合。《馴鹿大冒險：超越北極光》將以中、英文版，8月22日起同步全台戲院上映。

