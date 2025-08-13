廖峻兒揭露信用卡帳單盜刷內幕 7年照護者楊文慈反擊

廖峻今年4月三度中風，生病至今4個月，現由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻今年4月三度中風，生病至今4個月，現由兒子廖錦德照顧。然而他先前病倒，一連串家務糾紛猶如八點檔，除了離婚、爭產家醜之外，兒子廖錦德和2個女兒4月底提告照顧廖峻7年的楊文慈，今凌晨，廖錦德在社群媒體PO出爸爸的刷卡紀錄，懷疑對方盜刷3萬4064元。而楊文慈也透過廖峻經紀人表示，「已交由律師處理」。

廖錦德亮出4筆刷卡金額，怒嗆楊文慈：「小姐，我爸4月17日就進了加護病房。你接受週刊專訪於4月30日刊登證實東西在你手上，直到7月21日你律師才歸還……請問最後那幾筆誰刷的啊？」

因此，廖錦德告楊文慈竊盜罪，他指出楊5月將廖峻的房地契、存摺交給律師，廖錦德7月取回，「重點是留下了記錄，某人非法持有我父親所有私人物品，盜刷他的信用卡繳自己的牌照稅，還交給律師保管，直到確定自己理虧了才歸還」，廖峻女兒也氣得留言：「盜刷盜領，都有證據！口口聲聲說免費助理，這不就是自打嘴巴嗎？」

對此，楊文慈表示：「我現在有我自己事業要忙，也無暇管他們做什麼，他們現在家務事，我不會再去管也不會回應解釋，更不想再浪費社會資源，相關證據我已截圖，包括留言處，已交由律師處理。」

