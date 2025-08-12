晴時多雲

娛樂 最新消息

邰智源霸氣相挺！《木曜》製作人攜新節目「台日歌手互相逼哭」

〔記者傅茗渝／台北報導〕《木曜4超玩》前製作人阿良轉戰音樂實境節目，《公視+》與麥卡貝網路電視首度合作推出《走唱計劃白皮書：夢想起飛》，找來赴日街頭走唱的台灣歌手YABE，與日本新人女團Plusonica成員碧海AOI組成限定團「方向音痴」，要從福岡街頭一路闖進日本最大音樂祭《夏日音速》（Summer Sonic）舞台。

《木曜4超玩》主持人邰智源（右一）力挺製作人阿良（左一）開新節目，邀請阿良與《走唱計劃白皮書：夢想起飛》主角YABE（右二）與碧海AOI（左二）上《蛙丸ノ金目鯛》節目。（麥卡貝網路電視提供）《木曜4超玩》主持人邰智源（右一）力挺製作人阿良（左一）開新節目，邀請阿良與《走唱計劃白皮書：夢想起飛》主角YABE（右二）與碧海AOI（左二）上《蛙丸ノ金目鯛》節目。（麥卡貝網路電視提供）

邰智源霸氣力挺老戰友，不僅讚「用音樂打破語言隔閡，是好的開始！」，還邀兩人上節目吃美食、玩運動，當面勉勵YABE考過日檢N2、碧海AOI精進中文與台語，「拉近兩國觀眾的距離！」

在福岡首次街頭演出結束時，YABE與碧海AOI誠摯地互相鼓勵，一掃情緒低潮。（公視+、麥卡貝網路電視提供）在福岡首次街頭演出結束時，YABE與碧海AOI誠摯地互相鼓勵，一掃情緒低潮。（公視+、麥卡貝網路電視提供）

第一場街頭演出結束，碧海AOI激動地說，這是高興的淚水。（公視+、麥卡貝網路電視提供）第一場街頭演出結束，碧海AOI激動地說，這是高興的淚水。（公視+、麥卡貝網路電視提供）

首集演出情節超催淚——兩人在福岡天神街頭首唱前，YABE因音樂總監齋藤勇二嚴格指導壓力爆棚，甚至邊吃便當邊落淚，靠碧海的笑話才重拾情緒。演出後，YABE哽咽說：「做到了…！我沒有哭！」沒想到碧海反而哭成淚人兒，成為節目名場面。

李拾壹第一次擔任電視節目音樂總監，全心全意投身幕後，並嘗試應用各種錄音器材和技術。（公視+、麥卡貝網路電視提供）李拾壹第一次擔任電視節目音樂總監，全心全意投身幕後，並嘗試應用各種錄音器材和技術。（公視+、麥卡貝網路電視提供）

《聲林之王3》出身的李拾壹首度擔任音樂總監，見證兩人在低溫街頭從被路人冷眼，到憑毅力留住觀眾，更狠下「七大改善清單」，要他們全力衝刺夢想舞台。全12集節目每週三中午於《公視+》上架，隔週三晚間登YouTube頻道

