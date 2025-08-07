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星二代慘了！被爆「假單身追女神」 發文認了與性感網紅互有好感

〔記者李紹綾／台北報導〕香港星二代姜卓文是資深演員姜大衛的兒子，近期參加戀愛實境節目《女神配對計劃》，追求有「搞笑女神」稱號的關嘉敏。女方曾在他生日準備驚喜，不僅送上蛋糕，還大方獻吻，兩人關係極為曖昧，不少網友看好他們修成正果。未料近日卻爆出姜卓文與加拿大性感網紅CoCo交往，疑似隱瞞感情狀態上節目，令不少人為關嘉敏抱不平。

姜卓文。（翻攝自Instagram）姜卓文。（翻攝自Instagram）

對此，姜卓文在Instagram澄清，表示並未與CoCo交往，也沒有「假單身」參加《女神配對計劃》。他寫道：「首先，我想說明我與CoCo的關係。數年前我們在網上認識，因性格相投而開始聊天。當時我在事業上感到迷惘，CoCo曾鼓勵我不要放棄。但由於她住在加拿大、我人在香港，我們從未在現實中見過面，僅是網友。」

拿大性感網紅CoCo。（翻攝自Instagram）拿大性感網紅CoCo。（翻攝自Instagram）

直到今年初，姜卓文恢復單身，2月CoCo因工作來香港，兩人才首次見面。他承認：「雙方確實互有好感，也交換過甜言蜜語，並約會過幾次，但尚未發展為正式情侶，亦無任何過分親密行為。」他說，兩人曾於3月一同參觀畫展，「我們手牽手拍了幾張照片留念。她離開香港後，我們聯繫逐漸減少，最後也沒有再聯絡」，他強調，在決定參加《女神配對計劃》前，自己完全處於單身狀態，「沒有女朋友、沒有其他追求對象」。

關嘉敏。（翻攝自Instagram）關嘉敏。（翻攝自Instagram）

關嘉敏（右）在姜卓文生日準備蛋糕又獻吻。（翻攝自YouTube）關嘉敏（右）在姜卓文生日準備蛋糕又獻吻。（翻攝自YouTube）

據了解，網紅CoCo曾在香港推出性感寫真集，其社群平台大多分享大尺度美照，吸引超過50萬人追蹤。面對與姜卓文的戀情傳聞，她透過社群簡短回應：「我只想專注工作。」關嘉敏則表示，雖未曾直接詢問姜卓文是否單身，但她相信對方是一位真誠的人。至於節目中兩人是否最終配對成功？她賣關子不肯透露，因為與節目方簽了保密協議。

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