跟沈玉琳一樣！「前西瓜哥哥」曾急性肝炎住院：病發前都有小症狀
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲藝人沈玉琳日前傳因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，消息一出震驚各界，上月31日老婆芽芽發聲向大眾報平安，透露沈玉琳狀況穩定正在休養中，但仍然引起外界關注。43歲「前西瓜哥哥」李岳聽聞消息，表示自己去年曾因急性肝炎緊急住院，消息一出令各界感到驚訝。
「前西瓜哥哥」李岳聽聞沈玉琳住院，表示自己也曾因急性肝炎緊急就醫。（資料照）
李岳回想起去年急性肝炎的狀況表示：「其實當時都有些小症狀，像是小便顏色改變、每天很累沒有衝勁，只想一直坐著」，但因工作忙碌，遲遲沒去就醫，直到最後撐不住才去看醫生，肝指數飆高，差點釀成生命危險。
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李岳身體傳出警訊，提早邁入老花眼。（翻攝自IG）
李岳表示，雖然目前肝炎已經康復，但卻出現新的身體警訊，他透露寫腳本時，經常視線無法對焦，感到模糊不清，緊急前去看眼科，醫生表示，「眼睛因為過度疲勞、使用，有可能會提早邁入老花階段」，讓一向對眼睛極有自信的李岳大受打擊。
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