反詐騙專線執勤秘辛曝光 曾一天接3200通來電

165反詐諮詢專線員警一天平均要接50-60通詐騙案件處理電話。（鏡電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鏡電視最新紀實節目《被騙的人都call我》於今（1）日在鏡電視攝影棚舉行首映會，現場警政署署長張榮興、刑事警察局局長周幼偉、165反詐騙專線員警、鏡電視董事長廖志成、鏡電視總經蔡滄波、公共電視副總經理謝玒玲、媒體平台代表與節目團隊共同出席，展現全民反詐的堅定決心。

該節目為國內媒體首度深入拍攝165反詐騙諮詢專線的紀錄影像，連續48小時貼身跟拍執勤警員，完整紀錄他們日夜守護民眾資安的真實日常，警政署署長張榮興期盼藉由《被騙的人都call我》節目播出後，讓國人了解詐騙樣態與應對方式，並鼓勵民眾一旦有疑慮或遭遇可疑情形，務必撥打165專線求助。

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警政署署長張榮興致詞時表示，《被騙的人都call我》深入記錄165反詐騙專線同仁的工作日常，呈現政府如何第一線處理詐騙案件的全貌，忠實呈現165不僅是接聽電話的專線，更肩負起即時偵查、通報銀行攔阻可疑資金流向的重要任務，致力守護民眾財產安全。165反詐騙諮詢專線平均每天接獲高達1500通來電，高峰期更曾突破3200通，接線中心設有24支電話，由51位員警日夜輪班值勤。

每位員警平均每日需接聽約60通電話，不少年輕警員下班後聽見手機響起，甚至會反射性地說出「165你好！」，甚至耳邊一直有電話聲響的幻覺。每日在高壓環境下工作，員警們仍戰戰兢兢辛勤堅守在反詐第一線，壓力大時只能在暫離座位時喝口水或透過運動紓壓，還有員警拍攝反詐資訊宣傳影片放在社群上，最高曾經有700萬次觀看，這群不配槍只有耳機的員警，透過自身力量，期望有天詐騙得以消彌，讓165專線不再響起。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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