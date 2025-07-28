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濱崎步「超級寶貝」Oreo離世 發長文憶愛犬：好想你

濱崎步愛犬離世，讓她十分不捨。（翻攝自IG）濱崎步愛犬離世，讓她十分不捨。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕濱崎步2016年領養的約克夏「Oreo」近日離世，今早舉辦葬禮，她稍早發表長文，對愛犬離開十分不捨，直言，「沒有Oreo的家，變得好陌生、好寂寞。」她本週將來台北小巨蛋連唱兩天，預計週三傍晚7點左右抵達桃園機場。

Oreo和濱崎步情同家人，就連如廁、洗澡也會跟著去，她說，「每天睡前，一定會在Oreo的耳邊輕聲說話」，只是從今天起，就得對著天空說，不知牠還能聽見嗎？

濱崎步愛犬離世。（翻攝自IG）濱崎步愛犬離世。（翻攝自IG）

每當濱崎步出差、出遠門，Oreo會察覺氣氛，悶悶不樂地躲在一旁，只是隨著牠的離開，讓濱崎步悵然若失，覺得很不可思議，表示「Oreo永遠是媽媽的超級寶貝，真的好想你」。

不少歌迷湧入濱崎步IG替她加油打氣，表示「Oreo去了天堂，未來一定也會過得開心」、「媽媽和寶貝都要好好的」，也有不少人要濱崎步撐住，打起精神，歌迷一直都在。

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