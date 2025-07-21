楊謹華朝聖GD演唱會嗨爆！被問「是否羨慕關穎到後台合照」她比手勢回應

楊謹華日前赴小巨蛋朝聖韓星GD演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾、實習記者鄭毓昕／台北報導〕楊謹華日前赴小巨蛋朝聖韓星「GD」G-Dragon演唱會，開心形容搶票是「上半年最緊張任務」，她今（21日）出席蛋捲代言記者會，被問是否會羨慕關穎到後台跟GD合照？她似乎不想回應，當場舉起雙手，對大家比出讚的手勢，之後在工作人員的包圍下微笑離場。

楊謹華日前赴小巨蛋朝聖韓星GD演唱會。（記者潘少棠攝）

GD在101舉辦藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch」，楊謹華被問有無前往參觀，她表示因拍戲無法前往，「我最近都在中南部拍戲，沒時間去101看展，不過他的演唱會加場時有搶票，一開放就秒殺，很謝謝公司的同事們一起努力才有票。」

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楊謹華朝聖完GD演唱會，在社群曬照分享觀後感：「我的心情已經很興奮，因為已經很長時間沒有看GD的表演了，等到一正式開始，我的嘴巴就合不起來，因為真的太太太帥氣了！GD還拍了一支影片真誠地對觀眾說出他怎麼度過這幾年的人生變化，相信給到所有粉絲也包括我非常正面的鼓勵，真的好喜歡整個演唱會，很有質感及藝術感！真是難忘的一晚。」

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