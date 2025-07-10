翁虹第一段婚姻衰嫁雙面人 因衣服遭罵：想勾引誰

女星翁虹談及自己的第一段婚姻直呼「徹底失敗」。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕56歲香港女星翁虹曾於1989年參選亞洲小姐奪得冠軍，她2003年嫁給美國大西洋賭城CEO伍偉傑，兩人僅認識8個月就高調結婚，沒想到婚姻僅維持兩年就火速離婚。之後她在2007年遇上百體健康科技集團總裁劉冠廷，兩人攜手步入婚姻並誕下一女「小水晶」劉蒔，雖然日前翁虹透露夫妻倆已分居3年，但感情仍甜蜜蜜。

翁虹曾在小紅書的影片當中揭發前夫婚前婚後兩個樣。（翻攝自小紅書）

翁虹曾於小紅書發布影片，罕見談到與前夫伍偉傑的婚姻，她承認伍偉傑是傷害她最深的男人，更表示這段婚姻「徹底失敗」。翁虹與伍偉傑結婚時曾花費30萬美元（約新台幣877萬元）大辦宴席2天，伍偉傑婚前婚後兩個樣，她舉例自己在談戀愛時穿過一件衣服，當時伍偉傑大讚，「哇，妳真的好會穿衣服，妳真的好有魅力」，但婚後當翁虹穿上同一件衣服，伍偉傑態度丕變，竟破口大罵，「妳穿成這樣，想勾引誰？」

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翁虹日前來台灣參加「愛傳承關懷演唱會」。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

翁虹與伍偉傑的婚姻僅維持短短兩年，但在這段時間內，翁虹不斷改變自己只是為了迎合對方生活方式，期待能夠挽回婚姻，只要有空她就會飛到美國陪伴前夫，沒想到換來的卻是惡臉相迎。翁虹形容自己當時整個傻掉，最後因前夫外遇，只好選擇離開，據聞離婚時伍偉傑一分錢也沒有給翁虹，是最慘澹的離婚。

翁虹（左起）一家三口全家福，丈夫劉冠廷、女兒「小水晶」劉蒔。（翻攝自小紅書）

還好後來翁虹遇到現任丈夫劉冠廷，讓她重新對愛情有信心，兩人再婚時也沒有大辦婚禮，反而輕衫簡便的穿著運動服去登記。劉冠廷婚後也不會要求翁虹放棄事業，更自願當她的經紀人，夫妻互相尊重，女兒「小水晶」劉蒔現已17歲，更被譽為「最美星二代」。

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