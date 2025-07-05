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許明杰「醉罵芭樂嬤」暫退演藝圈 3年後還原真相：後悔道歉

許明杰3年前因醉罵芭樂嬤遭砲轟，暫時退出演藝圈。（翻攝自IG）許明杰3年前因醉罵芭樂嬤遭砲轟，暫時退出演藝圈。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星許明杰曾是男團「SpeXial」成員，後來演出本土劇《天之驕女》備受矚目，怎料，2022年因酒後與路邊賣芭樂的阿嬤起口角衝突，雙方鬧到下跪，驚動警方到場處理，後來又開直播辱罵警察，事後他道歉宣布暫退演藝圈。時隔3年，他發長文還原當時事發過程，坦言「我人生最後悔的事情，就是為了芭樂的事情道歉」。

許明杰在IG限時動態發文，表示自己當時只是拒絕購買芭樂，卻被對方情勒，「你賺這麼多錢，阿嬤的芭樂你也不買，你怎麼這麼沒有良心」，於是雙方才開始爭吵，隨後阿嬤突然下跪，「我不能去觸碰她，但又不想落入她的圈套，於是我也下跪」，他坦言自己在團體最紅的時候，月收入也才不到2萬，「原來我的良心，是要建立在我必須買我不需要的東西上面？」

許明杰還原當時情況。（翻攝自IG）許明杰還原當時情況。（翻攝自IG）

許明杰接著透露，之後到場的警員，劈頭就是一句：「你為什麼要逼阿嬤下跪？」讓他內心相當傻眼。他表示朋友為了緩頰，當場花6000多元將所有芭樂買下，事後卻發現4成以上都是爛掉的，「先是被非法推銷情勒，再被警察誤會成壞人，我不知道各位會是什麼心情。」不過他也坦承，就算委屈也不該開直播宣洩情緒。

許明杰坦言相當委屈。（翻攝自IG）許明杰坦言相當委屈。（翻攝自IG）

事情曝光後，許明杰不時就會收到匿名私訊謾罵，就連家人好友也受牽連，他心急地與經紀人討論，「他只說了一句話：『你是想對得起自己，還是想對得起大眾』，而我選擇了大眾」。他強調自己從來不是恃強凌弱的人，「我依舊是個做錯的人，我不應該與這位賣芭樂的阿嬤發生矛盾，不管她說了什麼做了什麼，我更不應該在喝多了的情況下，因為感覺委曲就開直播，對不起。」如今會再提起往事，他坦言，「只是想為了那時候的自己做點什麼」。

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