娛樂 最新消息

獨家》再追閃兵藝人！拘提陳柏霖、修杰楷、Energy書偉

男星陳柏霖涉妨害兵役、偽造文書，今晨遭檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）男星陳柏霖涉妨害兵役、偽造文書，今晨遭檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首的「閃兵集團」，今年2月、5月執行兩波掃蕩，拘提3名共犯及藝人王大陸、陳零九等欲閃兵或閃兵成功的役男，且於6月起訴陳嫌等28人，檢警今早再執行第三波掃蕩，拘提男星陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）等人，預估此波掃蕩將帶回10人，傳出有5位藝人涉案。

男星修杰楷被拘提到案。（記者陸運鋒攝）男星修杰楷被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

據知，陳嫌曾因病免疫遂熟知其中流程，從2016年起，找來好友李名宸及白牌車司機張忠、林逸楷組犯罪集團，以「好康逗相報」手法擴展客源，並在演藝圈中建立口碑。

檢警調查，陳嫌教導役男以憋氣影響血壓檢測或由陳嫌等槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，以取得重度高血壓不實診斷證明書，再向相關單位申請將體位從「常備役」變更為「複檢過程中或體位未定」，之後以相同手法找槍手配戴測量儀器，通過複檢取得免役證明。

男星張書偉被拘提到案。（記者陸運鋒攝）男星張書偉被拘提到案。（記者陸運鋒攝）

檢警查出，陳嫌收費從5萬元至50萬元不等，包括上波拘提並起訴的陳零九、陳大天、威廉、大根、阿虎、李銓、陳向熙、陳信維等藝人都已取得免役證明書；至於第一波拘提的男星王大陸雖付給陳嫌360萬元，但陳嫌今年1月被捕入監，因此王大陸未能完成逃兵役犯行，仍涉犯偽造文書罪。

