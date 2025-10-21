自由電子報
娛樂 最新消息

閃兵沒比較沒傷害！畢書盡以台灣籍服海軍、林志穎巔峰自願入伍

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈「閃兵風暴」第三波行動再度引爆！Energy書偉與坤達、棒棒堂小杰、修杰楷、陳柏霖等人全被點名，引發外界怒火延燒。然而，隨著兵役話題升溫，也有網友反向點名「值得尊敬的藝人代表」，包括「韓裔歌手」畢書盡與「不老男神」林志穎，2人皆在事業巔峰時主動服役，被推崇為「真正的藝人楷模！」、「沒閃才更有格！」

閃兵案燒出對照組，畢書盡（左）、林志穎在事業巔峰之際入伍服役被讚「真男人」。（組合照，翻攝自臉書）閃兵案燒出對照組，畢書盡（左）、林志穎在事業巔峰之際入伍服役被讚「真男人」。（組合照，翻攝自臉書）

有網友特別發文提到，畢書盡15年前主動在台服一年海軍，「不是替代役，是海軍！」直呼他相當可敬。事實上，「Bii」畢書盡身為韓台混血，卻在2011年選擇入台灣籍，同時進入中華民國海軍服役一年。當時他雖已出道卻坦言患有輕微的人群恐懼症，逐漸地才在軍中培養出革命情感，彼時的他時常因血統遭反韓網友抨擊，同袍們見狀皆會仗義挺身反嗆「我跟他同梯的，我能證明他是台灣人！」

無獨有偶，「小旋風」林志穎17歲出道即爆紅，但在20歲正紅時毅然自願入伍，完成長達2年的兵役，毫不規避。當年他放下演藝工作全心服役的決定，如今再度被網友翻出對比，盛讚「真男人！沒比較沒有傷害！」、「當年林志穎、張雨生、張信哲、黃品源都是沒閃兵的代表！」在爭議紛擾中，畢書盡與林志穎反成正面典範，象徵演藝圈仍有堅守原則的光。

點圖放大
點圖放大
