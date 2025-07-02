7月不怕劇荒！李鍾碩、金南佶、李棟旭、李洙赫4帥連發 「必追9部韓劇」總整理

李洙赫（左起）、李鍾碩、李棟旭、金南佶4位男神本月皆有新劇上檔。（翻攝自Netflix、friDay影音、Disney+、Wavve）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕暑期駕到！才剛追完《未知的首爾》、《勞務師盧武鎮》，別擔心接下來出現韓劇空窗期，除了輕鬆搞笑的古裝穿越浪漫劇《我奪走了公爵的初夜》，以及上週剛開播的《魷魚遊戲3》，7月即將接檔的9部韓劇，部部皆有看點，不但有李鍾碩、金南佶、李棟旭、李洙赫、尹啟相等多位男神輪番推出新劇，劇款也絕不會讓韓劇控們失望，舉凡法庭劇、漫改劇、甜寵劇、推理劇、驚悚劇……應有盡有，期待值爆表！

➤《清潭國際高等學校2》暗黑校暴韓劇強勢回歸

．主演：金旻奎、元奎彬、李恩泉（或譯李銀泉）、Yeri金藝琳、李鐘赫

．開播時間＆平台：7/3（friDay影音、Netflix）

以「金湯匙vs.土湯匙」的校園階級對決，創下收視口碑的《清潭國際高等學校》，時隔兩年，本週迎來第2季，不只原班人馬再次同框飆戲，隨著新角色轉學生「車鎮裕」的加入，清潭國際高等學校新一輪的權力鬥爭也將展開，惠仁與濟娜再度處於風暴核心，她們會做出同樣的選擇，還是會走向不同的命運？再次勾起劇迷好奇心。

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《清潭國際高等學校2》明（3）開播。（翻攝自Wavve）

➤《瑞草洞》李鍾碩＆文佳煐攜手揭律師社畜日常

．主演：李鍾碩、文佳煐、姜有晳、柳惠永、林成財

．開播時間＆平台：7/5（Disney+、friDay影音、iQIYI愛奇藝國際版、Hami Video）

《瑞草洞》未開播便造成話題！李鍾碩繼2022年搭檔潤娥演出《黑話律師》之後，便不再有電視劇作品，這是他暌違3年現身小螢幕，再次接演律師角色，讓觀眾更加好奇李鍾碩會如何詮釋角色性格，並與甜姐兒文佳煐激盪出什麼樣的CP火花。

除了主演吸睛，該劇的導演和編劇也同樣具備夯劇元素，這部律政劇由《W—兩個世界》、《Kairos》、《獵鑽緝兇》導演朴勝宇執導，這也是他與李鍾碩二度合作；編劇則是由現役律師李勝賢執筆，將個人日常化為劇本養分，細膩又寫真地描繪出律師們的真實生活。

李鍾碩（左）與文佳煐的律政劇本週六開播。（翻攝自Disney+）

➤《S Line》李洙赫頭冒多條紅線被曝「愛愛次數」

．主演：李洙赫、李多熙、Arin崔乂園

．開播時間＆平台：7/11（韓國Wavve、台灣未定）

改編自同名網漫，劇名中的「S」代表分別是社交、陰暗、性交、社會四種定義。劇情結合奇幻與刑事劇元素，描述某日人類額頭突然浮現出紅線，能將彼此曾有過「愛愛關係」的人連接起來，然而這些紅線並不是所有人都看得到，只有特定族群擁有此一「天賦」，可以看到誰跟誰上過床！

Arin飾演一名出生就能看見神祕「紅線」的高中生，與想掌握線索追查真相的刑警李洙赫，以及飾演看不見「紅線」的班導李多熙，一同捲入連環殺人案的調查，最終破案的驚險過程。

李洙赫（右）與李多熙皆是模特兒出身，對手戲獲讚為男帥女美。（翻攝自Wavve）

➤《下流大盜》尋寶叔姪檔追逐發財夢

．主演：柳承龍、梁世宗、林秀晶

．開播時間＆平台：7/16（Disney+）

年代氛圍與《苦盡柑來遇見你》相仿的《下流大盜》，改編自點閱率9,800萬的熱門網漫，由《MOVING異能》柳承龍搭檔梁世宗飾演一對尋寶叔姪檔，描述兩人拚死追逐發財夢的故事。

該劇由《犯罪都市》、《地下菁英》導演姜允成執導，故事背景設定在1970年代的韓國，一名漁民在海底發現消失數百年的寶藏，當他帶著一小部分寶藏回到村子後，消息很快傳開，吸引一群想要一夜致富的三教九流前來爭奪財寶，貪婪與正義糾葛，劇情張力十足。

柳承龍（右）搭檔梁世宗飾演一對尋寶叔姪檔。（翻攝自Disney+）

➤《善良的男子漢》黑道長孫李棟旭虐戀歌手李聖經

．主演：李棟旭、李聖經、柳惠英、吳娜拉

．開播時間＆平台：7/18（Disney+）

該劇由《漢城之月》、《宥娜的街》的編劇金雲耕與電影《白蘭》、《我們的幸福時光》的導演宋海星合作打造，李棟旭飾演一名出身黑道世家的第三代長孫，本該是接班人的他，意外性格十分浪漫純情，一心想成為小說家，與夢想成為歌手的初戀情人李聖經，兩人在殘酷現實中追尋夢想，共譜一段虐心又笑中帶淚的黑色羅曼史。

李棟旭（左）飾演黑道世家第三代長孫，與李聖經有甜蜜對手戲。（翻攝自Disney+）

➤《退貨兒童》披露韓國領養制度黑暗面

．主演：廉晶雅、元真兒、崔英俊、DEX金珍映

．開播時間＆平台：7/21（friDay影音、iQIYI愛奇藝國際版）

該劇改編自累積點閱突破5100萬次的同名網漫，內容講述被養父母拋棄後，在死亡邊緣掙扎的孩子們，為了生存和復仇而展開的故事。主視覺海報以黑暗中一台空空如也的購物車，上面寫著「我想把孩子退貨」的衝擊句子，讓人印象相當深刻。

該劇由曾拿下3座百想藝術大賞最優秀女子演技獎，1座青龍電影獎與1座大鐘賞的大滿貫戲后廉晶雅領銜主演，劇中她罕見使壞，飾演一名表面上是醫療集團CEO，實則為非法領養買賣組織高層的偽善者；元真兒飾演被領養後雖然遭到退貨、在艱難中好不容易存活下來的養女，聯手崔英俊、DEX金珍映對抗這個剝削與偽善的社會系統，開啟名為「生存」的復仇行動。

該劇韓國大滿貫戲后廉晶雅（左）領銜主演。（翻攝自ENA）

➤《我的女友比我帥》偽BL情侶爆笑開戀

．主演：尹產賀、Arin崔乂園、劉正厚、Chuu

．開播時間＆平台：7/23（韓國KBS 2TV、台灣未定）

集結韓國新生代帥哥美女演員的水木電視劇，該劇同樣是一部漫改劇，改編自massstar創作的Webtoon同名漫畫，電視版由柳官模執導、李海娜執筆，劇情描述述一夕之間變成花美男的女友，與無法放棄女友的男友，展開瘋狂的愛情故事。

尹產賀飾演個性乖巧聽話的延禧大學天文學系學生，與Arin飾演的女友是在聯誼會上一見鍾情，校園甜戀順利開展。不料，Arin因母系基因所致，某天醒來突然變成一名花美男（柳政厚飾演，感覺有一點點像《她的日與夜》），尹產賀夾在女友的二元生物性別角色之間，笑點一籮筐，是一部很好追的夏日喜劇。

尹產賀（中）主演的《我的女友比我帥》是一部輕甜喜劇。（翻攝KBS 2TV）

➤《TRY：我們成為奇蹟》尹啟相挑戰橄欖球教練熱血滿滿

．主演：尹啟相、林世美、金曜漢

．開播時間＆平台：7/25（韓國SBS、台灣未定）

是韓國SBS計劃於7/25開播的金土電視劇（週五週六），由《模範計程車2》的共同導演張永錫與榮獲SBS劇本徵集最優秀作品獎的林珍雅編劇聯袂打造。劇情描述萬年倒數第一的漢陽體育高中橄欖球部，在怪才教練（尹啟相飾）的帶領下，向全國體育大賽冠軍邁進的熱血奮鬥記。

雖然劇情主軸看似和大部分的運動題材電影或電視劇公式雷同，但人物線與內心戲處理得十分細膩。尹啟相飾演一名因捲入藥物相關風波而不得不選擇退役的前橄欖球國手，3年後，他作為合約教練回到自己的母校漢陽體育高中任職，與學生在矛盾與衝突中重拾對體育的熱情與人生方向。

尹啟相（中）挑戰橄欖球教練角色。（翻攝自韓國SBS）

➤《槍口彼端》金南佶＆金英光2大男神槍戰對決

．主演：金南佶、金英光、禹智賢

．開播時間＆平台：7/25（Netflix）

劇情以「如果每個人都有槍，韓國會變成怎樣？」揭開序幕，看點之一是該劇集結金南佶與金英光兩大實力派男演員，看點之二則是由電影《噩夜逃殺》的導演權吾勝負責執導及執筆，分鏡亟具電影氛圍張力。

金南佶飾演曾是軍隊狙擊手的警察，與金英光飾演的黑市槍械交易核心人物，因理念與立場不同，最終拿起武器走向無可避免的對決，不愛粉紅泡泡的戲迷，一定要把這部硬漢警匪劇追起來。

《槍口彼端》由金南佶（左）和金英光2大男神開槍戰對決。（翻攝自Netflix）

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