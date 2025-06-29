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娛樂 最新消息

五月天大巨蛋第三場驚喜公布「新專輯名稱」喊話上班族週一請特休

五月天大巨蛋演唱會上搞笑宣布新專輯名稱。（相信音樂提供）五月天大巨蛋演唱會上搞笑宣布新專輯名稱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（29日）晚在台北大巨蛋舉辦第三場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，團員驚喜在台上公布新專輯「名稱」，另外阿信也喊話現場的上班族，明天週一請特休不要上班了。

今晚五月天獻唱《乾杯》、《瘋狂世界》等歌曲，由於石頭、怪獸陸續提到明天是上班日，因此阿信忍不住說：「我說怪獸啊，你們在演唱會一直提醒大家明天要上班，先讓大家厭世了又要大家嗨起來。」怪獸說：「我是要提醒大家現實。」阿信則說歌迷來看演唱會就是買「夢幻3小時」，並提到現在的歌迷都是「成熟負責任的大人，不是任性。」可以對自己的決定負責。

冠佑談到：「第三天到後台很雀躍興奮，今天第三天準備很多歌曲一起唱，從青春期唱到後青春期，今天讓我們把大巨蛋變成最大KTV包廂。」

阿信虧：「冠佑沒有青春期，只有發...發財期，年輕就出來打工賺錢了。」瑪莎叫阿信不要用「春」作文章，「不要說發春期，大家不要這麼不成熟了，我在這裡宣布，下張專輯名稱叫《後更年期的詩》。」

今天阿信也開玩笑說，要把4萬歌迷鎖在大巨蛋裡面，請歌迷告訴老闆：「我被五月天鎖在大巨蛋裡面了，我想上班，但被鎖起來了。」

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