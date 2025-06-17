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娛樂 最新消息

孫生女友「無罩激凸」拍影片 只穿透視衣網噴鼻血

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生日前捲入性騷風波，女友多芬的一舉一動連帶備受矚目；她近日在社群分享內衣業配廣告，沒想到竟然在影片開頭「無罩」入鏡，引起熱議。

多芬業配影片無罩入鏡掀熱議。（翻攝自IG）多芬業配影片無罩入鏡掀熱議。（翻攝自IG）

多芬日前在社群PO出一段業配影片，只見她身穿一件潔白蕾絲背心，低胸的設計讓其豐滿北半球一覽無遺，此外，超薄布料使「重點部位」若隱若現，甚至明顯激凸。

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多芬在影片中興奮問孫生，「你有發現我今天忘了帶什麼嗎？」孫生則回應，「妳該不會無『罩』駕駛吧？」對此，多芬毫不避諱坦承，自己今天沒有穿內衣，並將鏡頭帶到合作的品牌店挑選內衣，直言「我要有罩駕駛！影片曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛湧入貼文留言，「身材超好」、「太辣嚕」、「首放超福利」。

事實上，今年4月曾傳出多芬向孫生提出分手，原因是孫生不但爆出性騷擾風波又被抓到上酒店，讓多芬非常失望，雙方關係降至冰點，後來孫生送花給多芬，才勉強挽回。

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