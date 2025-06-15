永野芽郁今夜即失業？ 《新聞主播》最終宣傳沒她份

永野芽郁（右）與40歲已婚男星田中圭發展不倫戀形象重創。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲女星永野芽郁這下真的慘了，她因傳出與40歲已婚男星田中圭發展不倫戀形象重創，如今連工作都要丟了。她請辭明年大河劇《豐臣兄弟！》演出以及電台主持工作，代言廣告也一個接著一個下架，就連她主演的日劇《新聞主播》今（15）即將迎來大結局，宣傳也沒她的份，只有男主角阿部寬與同劇演員道枝駿佑兩人出馬。

《新聞主播》最終回派出男主角阿部寬（右）與道枝駿佑上節目宣傳。（翻攝自X）

《新聞主播》開播時永野芽郁哭哭啼啼出席首映，沒想到今晚即將迎來最後一集，宣傳時她卻神隱。日前該劇男主角阿部寬與咖位排在第3名的道枝駿佑一起上節目替最終回宣傳，獨不見身為女主角的永野芽郁。且今晚《新聞主播》最終集播出後，永野芽郁也「暫時失業」。

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根據日媒報導，永野芽郁現在正積極追查到底是誰出賣她，向媒體爆料她與田中圭的親密照片，進而對身邊的所有人猜忌。

《新聞主播》劇組釋出的幕後花絮，永野芽郁捧著花含淚發表感言。（翻攝自X）

雖然劇組曝光的幕後花絮當中，永野芽郁捧著花束含淚說：「看到阿部寬扮演近藤（男主角）的模樣，總是感受到很大的鼓勵，心想：假使日本各地都有這的人就太好了。」她也表示自己很喜歡參與製作作品，不過《新聞主播》當中阿部寬飾演的近藤壯一是名挑戰禁忌的獨行俠主播，網友留言表示：很有興趣看看永野芽郁能和「近藤主播」辯論一下對不倫戀的看法。

根據日本媒體《女性自身》報導，永野芽郁目前幾乎每天蹲在家裡，不過，卻發狂的追查到底是誰把她與田中圭的合照提供給《週刊文春》，更對身邊的人抱持懷疑，整天情緒不穩，讓人覺得困擾。

永野芽郁現在足不出戶，每日疑神疑鬼抓流出她與田中圭合照的內鬼。（翻攝自X）

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