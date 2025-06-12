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（直擊）金泰希仙氣爆棚讚「台灣越來越美」 為一事忍住不嗑寶島美食

金泰希一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相。（記者潘少棠攝）金泰希一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島，今（12）為代言站台，下午2點16分左右，金泰希一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相，台下嘉賓全數舉起手機、拿起相機捕捉女神絕美一面，尖叫聲不絕於耳。

金泰希暌違13年來台，狂吸台下嘉賓捕捉倩影。（記者鍾志均攝）金泰希暌違13年來台，狂吸台下嘉賓捕捉倩影。（記者鍾志均攝）

韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島。（記者潘少棠攝）韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島。（記者潘少棠攝）

金泰希「大家好，我是金泰希」獲讚連聲音都美，她表示距離上次來台真的很久了，上次是為了宣傳韓劇《我的公主My Princess》來的，因為是宣傳，沒辦法吃太多東西，逛太多地方，透露自己很愛甜的東西。

韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島。（記者潘少棠攝）韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島。（記者潘少棠攝）

台灣美食多，金泰熙表示因為喜歡吃，來台看到餐廳都會想要吃吃喝喝，印象最深是珍珠奶茶；至於來台印象，她說樹的街道建築物變得很新穎，路也寬敞了，覺得台灣變得越來越美，印象非常好。

韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島。（記者潘少棠攝）韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年訪寶島。（記者潘少棠攝）

吃貨上身的金泰希透露，記者會前一天先吃了火焰烤鴨，還有叫不出名字的小菜，發覺台灣食物多半偏清淡，認為台灣的食物對美容是很好的；她打趣說「昨天本來很想吃很多東西，但忍住了」，表示要上鏡頭前不太會吃鹹的、油膩的。

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