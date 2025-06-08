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杜汶澤結婚20週年 劉德華、余文樂伴郎團只聯繫1人

杜汶澤、田蕊妮伴郎團，劉德華、余文樂、王晶、黃秋生。（翻攝自臉書）杜汶澤、田蕊妮伴郎團，劉德華、余文樂、王晶、黃秋生。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕港星兼導演杜汶澤昨（7）慶祝與太太田蕊妮結婚20週年，曬出當年婚宴的照片，陣容超豪華的伴郎團讓閃到讓人睜不開眼。當年的伴郎包括余文樂、劉德華、王晶、黃秋生等人，香港一線小生泰半到場，不過，杜汶澤也透露當年的伴郎團裡，現在他只和黃秋生保持聯絡。

港星杜汶澤（右）趁著結婚20週年曬出全家福。圖右為杜妻田蕊妮。（翻攝自臉書）港星杜汶澤（右）趁著結婚20週年曬出全家福。圖右為杜妻田蕊妮。（翻攝自臉書）

杜汶澤老婆田蕊妮也是演員，寵妻的杜汶澤在社群平台發文，曬出一張「蟹粉年糕」的圖，還說是田蕊妮指定要吃的，兩人甜蜜不言而喻。杜汶澤更趁著結婚20週年的時刻，發文：「感謝大家的祝福，20年後的今日，一些人還在，一些人離開，猶如水中月……所有人，我都祝你們幸福，而對我來說，幸福就是莫思過去、莫測未來、珍惜當下。不然呢？」還特別標註＃瓷婚。

杜汶澤（中）表示當年伴郎團只和黃秋生（左）保持聯絡。（翻攝自臉書）杜汶澤（中）表示當年伴郎團只和黃秋生（左）保持聯絡。（翻攝自臉書）

杜汶澤也在限時動態曬出當年伴郎團中，唯一一個保持聯絡的人，他寫著：「伴郎團當中，只有一個還有聯絡，就是他」照片赫然出現黃秋生，也看得出兩人好交情。

田蕊妮指定結婚20週年想吃的蟹粉年糕。（翻攝自臉書）田蕊妮指定結婚20週年想吃的蟹粉年糕。（翻攝自臉書）

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