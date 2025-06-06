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娛樂 日韓

T-ara芝妍全身布滿花朵刺青 網驚呆：貼紙吧？

韓國女團T-ara成員芝妍昨秀出自己滿身刺青的照片。（翻攝自IG）韓國女團T-ara成員芝妍昨秀出自己滿身刺青的照片。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團T-ara成員芝妍昨（5）日在社群分享一系列照片，照片中的她穿著白色露背洋裝，但最令人吃驚的是芝妍身上竟然布滿許多刺青，從肩膀到手臂都是彩色花朵圖案的刺青。許多粉絲都大吃一驚，還不斷問：這是貼紙吧？

芝妍（左）2022年閃嫁職棒選手黃載均，兩人於2024年離婚。（翻攝自IG）芝妍（左）2022年閃嫁職棒選手黃載均，兩人於2024年離婚。（翻攝自IG）

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芝妍開心秀出自己身上的刺青。（翻攝自IG）芝妍開心秀出自己身上的刺青。（翻攝自IG）

芝妍2022年閃嫁職棒選手黃載均，婚後眾人也不看好這段婚姻，不斷傳出離婚消息。2024年兩人終於離婚了，芝妍也把生活重心放在事業上，即使工作忙碌也不忘記在社群分享自己的生活點滴。近日她曝光了自己全身刺青的照片，讓人覺得非常前衛，也非常震驚。

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芝妍的手臂上都是彩色花朵刺青。（翻攝自IG）芝妍的手臂上都是彩色花朵刺青。（翻攝自IG）

芝妍突如其來的造型大轉變讓人感到非常衝擊，多數人都覺得她愈來愈好看，不過大家都懷疑芝妍身上的刺青是真的嗎？還有人傳說，應該是貼了紋身貼紙吧？

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