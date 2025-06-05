許瑋甯懷孕後首登雜誌封面！吐「放慢腳步」焦慮心聲：會不會失業

許瑋甯放慢腳步，趁這段時間重新找回自己，也探索表演的更多可能性。（Bella儂儂提供）





〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯懷孕後首度登上雜誌封面，談到接連以《她和她的她》、《不夠善良的我們》拿下兩座金鐘獎，卻選擇放慢腳步，好好感受日子。她坦言這段想好好生活的時光，讓她頗焦慮：「久了最後會不會真的失業？」好在這情況大概過了三個月之後，又會覺得這也是好事，一切都自有安排。

她指出拍完電影《餘燼》後，覺得工作都銜接太緊，「當《不夠善良的我們》結束時，有一段時間我很怕自己沒有辦法再帶給觀眾新的演出，當你以另外一個角度來看自己的演出時，會問自己：『許瑋甯還有給人想像的空間嗎？』」

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許瑋甯對於40歲這個階段坦然面對，沒有年齡焦慮。（Bella儂儂提供）





每一部戲的轉換，帶著許瑋甯感受不同的生命歷程，而在超過20年的演員生涯裡，演戲對她來說早已不只是一份職業，「每一個劇本都是一段生命旅程，每一個角色不見得都會跟你的感情或人生經歷重疊，但總會有連結，一旦找到那個點，它就會給你反饋。」對許瑋甯而言，演戲是一個有機的循環，在戲中她感受到不同的生命與震盪。

許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面，但都刻意遮掩孕肚。（Bella儂儂提供）





提到40歲這個階段，很多女人都會有年齡焦慮，但許瑋甯卻是很坦然以對，「身為演員，我們已經很努力在工作上，卻永遠會被社會用『凍齡』或『不老女神』這樣的詞來標籤。稍微胖了，那也是因為過得好、吃得好！我希望當我的作品推出時，我在戲中的狀態是不是符合角色，那才是應該被討論的事情，年齡對我來說，它只是一個概念，社會的標籤才是難以忽視的枷鎖。也許等我50歲時你再問我這個問題，我再看看那時候我會不會在意凍齡？」

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