林襄低胸婚紗美翻天 粉絲驚嘆：一改往日啦啦隊形象不得了

林襄近日在社群平台發出了一組婚紗照，美翻粉絲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕平時以青春活力應援的啦啦隊女神林襄，近日在社群平台釋出一組婚紗寫真。她身穿低胸白色短禮服搭配頭紗出鏡，深V設計勾勒傲人曲線，不對稱裙襬則展現修長美腿，造型既性感又典雅，讓粉絲狂喊：「嫁給我」。

林襄雖工作滿檔，仍堅持養成自律生活習慣。她曾透露，固定在晚上十點半左右就寢，睡前還會進行核心訓練，不僅改善過瘦問題，更練出明顯腹肌，展現健康體態，也讓外界看見她對身材管理的用心。這次釋出的低胸婚紗照，不僅吸引了4.9萬人按讚，也讓粉絲大飽眼福，看見她與平常不一樣的風格。

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與平時啦啦隊女孩青春、活力的形象不同，林襄低胸婚紗照狂吸4.9萬讚。（翻攝自IG）

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此外，談起成名經歷，林襄曾坦言，雖然外界關注帶來壓力，但也讓她獲得更多機會與成長，「我還在學習，但會努力做好每一件事」，展現出她積極進取的一面。

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