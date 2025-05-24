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林志炫為《歌手》空4個月檔期 只唱2集就淘汰網怒：根本羞辱

林志炫參戰《歌手2025》僅演唱2曲就遭淘汰。（翻攝自微博）林志炫參戰《歌手2025》僅演唱2曲就遭淘汰。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣歌手林志炫曾在2014年參加《我是歌手》奪得第一季亞軍，相隔9年重返《歌手2025》舞台，沒想到只錄製2集就遭淘汰，引起不少中國網友痛批，「這種結果跟侮辱有什麼差別」

林志炫在第一集的舞台演唱歌曲《悟空》，拿下第7名，第二集則選唱自己的拿手抒情歌《秋意濃》，雖然唱功細膩、穩定，但卻被認為選曲保守，對大眾來說會因太過熟悉而無新意，所以只拿下第6名的成績。由於節目賽制是根據兩場排名的結果進行淘汰，而連續兩場成績敬陪末座的他，最終確定遭到淘汰。

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事實上，林志炫在節目開播前就曾發文透露，去年《歌手2024》時就多次受到節目組邀約，但因演唱會檔期無法答應，今年為了參加節目，特地推掉所有工作，空出4個月的檔期全力投入節目，沒想到僅短短兩集就向節目舞台道別。

林志炫遭淘汰後，引起不少網友質疑早已「安排好劇本」，紛紛留言表示，「人家為了節目推了工作留好檔期，你們倒好，整個劇本就給人淘汰了」、「這種節目跟羞辱有什麼區別」、「他可以被淘汰，但不該被今晚這麼淘汰」。

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