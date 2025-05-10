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企鵝妹直播出事了！遭黑衣男「揮拳攻擊」全放送 掀網瘋傳

企鵝妹因曾來台徒步環島爆紅。（翻攝自IG）企鵝妹因曾來台徒步環島爆紅。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓實況主「企鵝妹」柳允進因清純甜美的長相擁有高人氣，2年前來台徒步環島受到關注。怎料，近日她在法國直播時，竟遭一名黑衣男子攻擊，令企鵝妹嚇壞，相關畫面也掀起網友瘋傳。

企鵝妹法國直播時遭一名黑衣男子攻擊。（翻攝自Twitch）企鵝妹法國直播時遭一名黑衣男子攻擊。（翻攝自Twitch）

企鵝妹近期前往法國土魯斯旅遊，過程中開啟直播分享整天行程，正當她走在街上直播到一半時，一名黑衣男子騎著電動滑板車，從她的後方緩緩靠近，接著痛罵她是婊子，並喊著「滾出這裡」，由於男子並非說英文，企鵝妹還在試圖理解男子在說什麼時，下秒對方就直接朝企鵝妹的臉部揮拳，她手中的直播器材也直接噴飛。

該名男子攻擊後繼續辱罵幾句就離開，只留下一臉驚恐的企鵝妹，她驚嚇到不斷睜大眼睛說「剛才那是怎樣？我的天，這太瘋狂了！」粉絲們建議她報警，不過她則無奈表示不打算提告。畫面曝光後在網路上掀起瘋傳，不少法國人也傻眼轉發。

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